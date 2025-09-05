El papa León XIV ya tiene en sus manos la vajilla de El Carmen de Viboral

La vajilla de El Carmen de Viboral, patrimonio inmaterial de la Nación, llegó hasta el Vaticano y más concretamente a manos del papa León XIV, otro hito en la búsqueda por internacionalizar esta tradición que se remonta a 1898.

Según contó la administración municipal, la vajilla “Eterna”, elaborada por la empresa local Herencia Cerámicas, fue seleccionada como parte de los regalos oficiales al Papa León XVI en el marco de una visita formal del Gobierno Nacional. Este hecho simbólico, según la alcaldía, no solo representa un reconocimiento a la calidad y el detalle artístico de las piezas cerámicas producidas en el municipio, sino que también reafirma el legado cultural que por más de 120 años ha caracterizado a esta tierra como cuna de la cerámica en Colombia.

La tradición de la cerámica fue elevada en diciembre de 2023 como Patrimonio Cultural Inmaterial Colombiano. Para dicha declaratoria, la máxima a nivel nacional para una práctica tradicional, el Ministerio de Cultura tuvo en cuenta que el proceso de elaboración del producto artesanal comprende conocimientos y saberes tradicionales en torno a la extracción de materias primas, elaboración de esmaltes y moldes, proceso de moldeado, cocción, acabado, decoración y quema de la cerámica. A nivel local, la tradición ceramista ha sido un factor de desarrollo sostenible y económico de miles de familias artesanas.

La tradición de la cerámica en El Carmen de Viboral se remonta al siglo XIX, concretamente al año 1898, de la mano del empresario Eliseo Pareja, que fundó Locería del Carmen, la primera empresa que dio inicio a una tradición y un arte que hoy es reconocido en el mundo entero.

Según la historia, Pareja llegó a El Carmen desde Caldas, en el Sur del Aburrá, donde había aprendido de orfebrería y cerámica. Escogió El Carmen por los abundantes recursos hídricos de la región, necesarios para producir electricidad y por la disponibilidad de arcillas.

La vajilla “Eterna” entregada al papa León destaca por su decoración, que integra la tradición artesanal con un lenguaje contemporáneo, transmitiendo la esencia de un oficio que ha cruzado generaciones y que hoy cruza océanos para convertirse en símbolo de identidad y diplomacia cultural. “Este logro nos llena de alegría, pues demuestra que lo que se crea con las manos de nuestra gente tiene un valor incalculable que trasciende fronteras y nos representa como pueblo en escenarios internacionales”, expresó el alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo.

Las vajillas de El Carmen se han convertido en uno de los elementos infaltables en medio de los actos diplomáticos de Colombia ante el mundo. Ya en comitivas oficiales, el presidente Juan Manuel Santos le había hecho entrega de una bella pieza a la Reina Isabel. También llevó una consigo para entregársela al papa Francisco quien, fiel a su estilo, posó generoso en fotos con su nueva vajilla, imagen que es común encontrar en varios establecimientos de El Carmen.

Figuras políticas en Asia, los reyes en España y otras celebridades alrededor del mundo ya tienen también la vajilla carmelitana.