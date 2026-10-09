Pilas: así será el paso provisional entre Itagüí y Prado por obras en La Limona

Desde este jueves, se habilitó un cruce provisional para vehículos en los límites entre Itagüí y el corregimiento de San Antonio de Prado (Medellín), como parte de los trabajos para recuperar el tránsito por la quebrada La Limona.
Este 8 de octubre, la Alcaldía de Itagüí entregó un parte actualizado de las obras y explicó la razón de la habilitación de este paso.
Durante los últimos nueve meses, tiempo que lleva la intervención, la Alcaldía reseñó que en el sitio ya se han construido 65 metros de una cobertura de concreto reforzado.
Le puede interesar: Tras ocho meses, ¿en qué van las obras en el sector La Limona entre Itagüí y San Antonio de Prado?
Esta obra es una de las más importantes, ya que será la que permitirá encauzar correctamente las aguas de la quebrada La Limona.
La administración municipal apuntó que en las últimas semanas también se logró concluir la construcción de un muro en gaviones reforzado y terminar un llenado de más de 2.000 metros cúbicos de material, necesario para adecuar el terreno de la futura nueva vía.