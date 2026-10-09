¿Va a viajar por Antioquia este puente festivo? Estas son las vías con afectaciones y los horarios especiales

En vísperas del puente festivo del Doce de Octubre, la Gobernación de Antioquía informó que actualmente tiene catorce frentes de trabajo activos donde podrían presentarse retrasos en la movilidad para los viajeros que quieran aprovechar para movilizarse a los pueblos del departamento.

Entre estos hay tres puntos con obreros y maquinaria trabajando para superar emergencias y once por situaciones críticas, es decir que son recurrentes debido a las condiciones topográficas.

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Los frentes activos por emergencias son Concordia-La Quiebra-Betulia y Remolino-Hispania- Puerto Boy- La Bodega- Andes-Jardín-Alto de Ventanas, en el suroeste, en tanto que en el nordeste está Porcesito-Puente Gavino-La Cortada-Yolombó-Yalí-Playas- Vegachí.

Por otro lado, los puntos críticos donde se mantiene la alerta son Jonás (Fredonia) y Bolívar-El Concilio (Salgar), en el Suroeste; La Granja (Montebello)-El Retiro, en el suroeste; Campamento-Ye de Anorí (norte) y La Y-Yondó (nordeste). También, en Urabá, está El Tres-San Pedro de Urabá; en el Bajo Cauca, el trayecto entre la salida de Caucasia y la vía Aquisi Boca de Maestro Esteban, igual que en El Castillo-Muqui;.

En occidente hay tres tramos con los ojos de la administración departamental puestos: La Aguada-Chupadero (Cañasgordas), la vía Juntas (Sopetrán) y la carretera Alto del Chuscal- Armenia-Titiribí (Armenia).