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¿Va a viajar por Antioquia este puente festivo? Estas son las vías con afectaciones y los horarios especiales

Catorce puntos de trabajo por emergencias o situaciones críticas fueron señalados por la Secretaría de Infraestructura departamental. Conozca cuáles son.

  • Los puntos fueron señalados bien por la ocurrencia de emergencias o porque se trata de tramos críticos debido a la conformación del terreno. FOTO: EL COLOMBIANO
    Los puntos fueron señalados bien por la ocurrencia de emergencias o porque se trata de tramos críticos debido a la conformación del terreno. FOTO: EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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En vísperas del puente festivo del Doce de Octubre, la Gobernación de Antioquía informó que actualmente tiene catorce frentes de trabajo activos donde podrían presentarse retrasos en la movilidad para los viajeros que quieran aprovechar para movilizarse a los pueblos del departamento.

Entre estos hay tres puntos con obreros y maquinaria trabajando para superar emergencias y once por situaciones críticas, es decir que son recurrentes debido a las condiciones topográficas.

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Los frentes activos por emergencias son Concordia-La Quiebra-Betulia y Remolino-Hispania- Puerto Boy- La Bodega- Andes-Jardín-Alto de Ventanas, en el suroeste, en tanto que en el nordeste está Porcesito-Puente Gavino-La Cortada-Yolombó-Yalí-Playas- Vegachí.

Por otro lado, los puntos críticos donde se mantiene la alerta son Jonás (Fredonia) y Bolívar-El Concilio (Salgar), en el Suroeste; La Granja (Montebello)-El Retiro, en el suroeste; Campamento-Ye de Anorí (norte) y La Y-Yondó (nordeste). También, en Urabá, está El Tres-San Pedro de Urabá; en el Bajo Cauca, el trayecto entre la salida de Caucasia y la vía Aquisi Boca de Maestro Esteban, igual que en El Castillo-Muqui;.

En occidente hay tres tramos con los ojos de la administración departamental puestos: La Aguada-Chupadero (Cañasgordas), la vía Juntas (Sopetrán) y la carretera Alto del Chuscal- Armenia-Titiribí (Armenia).

Túnel de Oriente

Por otra parte, la Secretaría de Infraestructura departamental informó que el domingo 11 de octubre y el lunes 12, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional en sentido Rionegro-Medellín, entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m.

Además, el domingo 11 y el lunes 12 habrá reversible desde el sector Camilo C km 81+700 hasta el km 94+800 vía La Mansa-Primavera (Caldas), entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m.

También le sugerimos ver: Por el EDC y Altavoz, el Metro de Medellín tendrá horario extendido durante el puente festivo, ¿hasta qué hora trabajará?

Igualmente, el domingo y lunes habrá ciclovía en Las Palmas, por lo cual la circulación será en un solo carril (izquierdo en la calzada de ascenso) de 5:30 a.m. a 12:00 m.

La misma dependencia también recordó que existe restricción a vehículos con peso superior a 17 toneladas en puente Puente Iglesias, una medida que rige desde el 15 de septiembre, es decir que solo se permite el tránsito a vehículos de categoría I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses con ejes de llanta sencilla; buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes.

La vía alterna para los vehículos pesados tipo camión superiores a 17 toneladas es Medellín-Bolombolo-Santa Fe de Antioquia-La Pintada.

Rutas alternas a la vía Concordia-Betulia

En el caso del km 10+100 de la vía Concordia-Betulia, que está cerrado por falla geológica activa, las vías alternas recomendadas para vehículo livianos son Salgar-Concordia, Concordia-El Socorro-Betulia, La Usa-Caicedo-Urrao, Urrao-Altamira-Cangrejo.

Igualmente, informó que a la altura del kilómetro 29 de la vía Remedios–Zaragoza, hay paso controlado a un carril por un deslizamiento de tierra, y que personal del Concesionario Autopistas del Nordeste se encuentra haciendo la remoción de ese material.

Así mismo, le puede interesar: ¿Cuándo es el próximo festivo? Estas son las fechas que quedan en Colombia en 2026

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Preguntas y respuestas:

La Gobernación de Antioquia reportó 14 frentes de trabajo activos que podrían generar retrasos en la movilidad: tres relacionados con la atención de emergencias y once correspondientes a puntos críticos recurrentes. Entre los corredores afectados están Concordia-La Quiebra-Betulia, Remolino-Hispania-Andes-Jardín, Porcesito-Yolombó-Yalí-Vegachí, Jonás en Fredonia y Bolívar-El Concilio en Salgar.
¿En qué horario funcionará el Túnel de Oriente durante el puente festivo de octubre?
El domingo 11 y el lunes 12 de octubre, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional en sentido Rionegro-Medellín entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m. Los viajeros deben tener en cuenta esta medida para planear sus desplazamientos de regreso hacia Medellín.
¿A qué hora será el reversible en la vía La Mansa-Primavera durante el puente festivo?
El reversible operará el domingo 11 y el lunes 12 de octubre entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m., desde el sector Camilo C, en el kilómetro 81+700, hasta el kilómetro 94+800 de la vía La Mansa-Primavera, en jurisdicción de Caldas.
La Gobernación de Antioquia reportó 14 frentes de trabajo activos que podrían generar retrasos en la movilidad: tres relacionados con la atención de emergencias y once correspondientes a puntos críticos recurrentes. Entre los corredores afectados están Concordia-La Quiebra-Betulia, Remolino-Hispania-Andes-Jardín, Porcesito-Yolombó-Yalí-Vegachí, Jonás en Fredonia y Bolívar-El Concilio en Salgar.
¿En qué horario funcionará el Túnel de Oriente durante el puente festivo de octubre?
El domingo 11 y el lunes 12 de octubre, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional en sentido Rionegro-Medellín entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m. Los viajeros deben tener en cuenta esta medida para planear sus desplazamientos de regreso hacia Medellín.
¿A qué hora será el reversible en la vía La Mansa-Primavera durante el puente festivo?
El reversible operará el domingo 11 y el lunes 12 de octubre entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m., desde el sector Camilo C, en el kilómetro 81+700, hasta el kilómetro 94+800 de la vía La Mansa-Primavera, en jurisdicción de Caldas.
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