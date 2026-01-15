Cierran vía vieja a San Antonio de Prado por daño en el puente de La Limona: 20.000 vehículos afectados

La Alcaldía de Itagüí anunció el cierre preventivo del puente La Limona, ubicado en la calle 36 de esta localidad, específicamente en el sector San Gabriel. Este puente conecta a los municipios de Itagüí y San Antonio de Prado y según el Área Metropolitana por ahí transitan cerca de 20.000 vehículos.
Según el reporte de la administración municipal, una falla en un tubo de alcantarillado de EPM provocó el colapso de un manhole, situación que generó la pérdida parcial de la banca y comprometió la estabilidad de la vía, haciendo necesario el cierre inmediato del puente mientras se evalúan los daños y se adelantan las labores de reparación.