¿Las APPA violan la autonomía de los municipios? Sigue el tira y aflore entre el Gobierno y Gobernación de Antioquia

La tensión alrededor de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos –APPA–, sigue creciendo. Nuevamente, este miércoles 8 de octubre se armó un rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón, mientras la Corte Constitucional avanza en la tarea de definir si la ley que les dio forma se ajusta a la Constitución. En Antioquia, la declaratoria en el Suroeste, comenzando con Concordia, ha gozado del apoyo de los alcaldes, según sostiene el Gobierno, pero también del intenso rechazo del gobernador y varios gremios productivos. Rendón ha calificado las APPA como medidas “socialistas”, y esta semana volvió a calificarlas como una “afrenta a la autonomía de los municipios y departamentos que está definida en la Constitución”.
