Perrito se viraliza tras “robarse” un salchichón en un D1 de Antioquia: el video que hizo reír a miles

Un perrito callejero salió triunfante de un D1 en Rionegro con un salchichón más grande que él, y su “atrevida” hazaña quedó grabada en un video que desató risas, ternura y miles de reacciones en redes sociales.

  • El perrito salió del D1 llevando un salchichón en el hocico. FOTO: captura de video.
    El perrito salió del D1 llevando un salchichón en el hocico. FOTO: captura de video.
El Colombiano
El Colombiano
02 de diciembre de 2025
bookmark

Un tierno perrito callejero se volvió sensación en redes sociales después de aparecer en un video saliendo de un supermercado D1 con un salchichón en el hocico. La escena, registrada por clientes del establecimiento en Rionegro, Antioquia, generó todo tipo de reacciones y rápidamente alcanzó miles de ‘me gusta’.

Conozca: La ciencia resolvió el misterio del origen de los gatos domésticos

En la grabación, publicada en X, se observa al can negro caminar fuera del local mientras mueve la cola con evidente alegría. Los transeúntes, sorprendidos por el inusual momento, no tardaron en grabarlo y comentar con humor la particular “hazaña”.

Según testigos, el animal tomó uno de los salchichones más grandes disponibles en el lugar.

“¡Ay, qué lindo!”, fue una de las expresiones más repetidas por quienes presenciaron el hecho, mientras en redes los usuarios celebraron la astucia del perrito. Algunos incluso bromearon sobre su acto: “Exigimos todo el peso de la ley para ese ladrón... y también comida de por vida”, escribió un internauta.

Otros usuarios aprovecharon el momento para pedir que el alimento fuera compartido con más animales en condición de calle.

La situación de animales abandonados en Antioquia

El caso reavivó la conversación sobre el abandono animal en la región. Según datos de la Policía, en lo corrido del año 849 animales han sido rescatados en Antioquia por encontrarse en situaciones de maltrato o abandono.

Lea también: Gato quedó atrapado entre dos paredes en Bello y tuvo que ser rescatado por bomberos

En Medellín, la cifra es aún mayor: 3.871 animales rescatados en 2025, de los cuales 1.828 son perros.

3.871 animales han sido rescatados en Medellín durante el 2025. FOTO: Alcaldía de Medellín.
3.871 animales han sido rescatados en Medellín durante el 2025. FOTO: Alcaldía de Medellín.

En días recientes también conmocionó el caso de “Bizcocho”, un perrito maltratado en el municipio de Bolívar. La historia llegó hasta el despacho del gobernador Andrés Julián Rendón, quien intervino para facilitar su atención en una clínica especializada.

La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín recordó que la ciudad cuenta con un programa de Protección y Bienestar Animal que recibe denuncias de maltrato. En situaciones de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 123.

