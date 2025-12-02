Perrito se viraliza tras “robarse” un salchichón en un D1 de Antioquia: el video que hizo reír a miles

Un tierno perrito callejero se volvió sensación en redes sociales después de aparecer en un video saliendo de un supermercado D1 con un salchichón en el hocico. La escena, registrada por clientes del establecimiento en Rionegro, Antioquia, generó todo tipo de reacciones y rápidamente alcanzó miles de ‘me gusta’. Conozca: La ciencia resolvió el misterio del origen de los gatos domésticos En la grabación, publicada en X, se observa al can negro caminar fuera del local mientras mueve la cola con evidente alegría. Los transeúntes, sorprendidos por el inusual momento, no tardaron en grabarlo y comentar con humor la particular “hazaña”. Según testigos, el animal tomó uno de los salchichones más grandes disponibles en el lugar.

“¡Ay, qué lindo!”, fue una de las expresiones más repetidas por quienes presenciaron el hecho, mientras en redes los usuarios celebraron la astucia del perrito. Algunos incluso bromearon sobre su acto: “Exigimos todo el peso de la ley para ese ladrón... y también comida de por vida”, escribió un internauta. Otros usuarios aprovecharon el momento para pedir que el alimento fuera compartido con más animales en condición de calle.

La situación de animales abandonados en Antioquia

El caso reavivó la conversación sobre el abandono animal en la región. Según datos de la Policía, en lo corrido del año 849 animales han sido rescatados en Antioquia por encontrarse en situaciones de maltrato o abandono. Lea también: Gato quedó atrapado entre dos paredes en Bello y tuvo que ser rescatado por bomberos En Medellín, la cifra es aún mayor: 3.871 animales rescatados en 2025, de los cuales 1.828 son perros.

3.871 animales han sido rescatados en Medellín durante el 2025. FOTO: Alcaldía de Medellín.