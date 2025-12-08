“Meteorito” que cayó en Dabeiba casi aplasta a motociclistas

De milagro se salvaron los ocupantes de tres motos luego de que se presentara un suceso que pudo haber causado una tragedia en el Occidente del departamento.

Según los registros en redes sociales, cerca de las 10:00 a.m., de este 8 de diciembre una enorme roca se precipitó sobre una vía principal, causando daños en una moto. Sin embargo, según quedó grabado en video, el asunto pudo haber sido peor.

Lea también: Clínica en Marinilla le devolvió la fe a 200 personas con úlceras Y es que en el registro de una cámara de seguridad quedó grabado como los ocupantes de dos motos llegaron hasta una vivienda del barrio Buenos Aires del municipio de Dabeiba, justamente por donde al parecer discurre uno de los tramos de la vieja carretera al Urabá. En cuestión de instantes, mientras los ocupantes de las dos motos se prestaban a descender de los vehículos, un fuerte rugido de la tierra comenzó a manifestarse.

Justo en ese momento un tercer motociclista, tal vez ignorando el asunto, cruzo a gran velocidad el trayecto. Segundos después, un enorme peñasco –del tamaño de un auto– se vino desde una de las laderas de la carretera

–“¡Ojo, ojo, ojo!”, alcanzó a gritar uno de los motociclistas. La enorme piedra cayó en la carretera y alcanzó a rodar en dirección a los motocicilistas quienes huyeron despavoridos ante la escena. Por fortuna, la piedra no cayó a gran velocidad y no siguió su rumbo hacia las casas vecinas. Eso sí, cayó aplastando una de las motos que recién había llegado. Seguramente será una gran pérdida para su dueño, pero dada la magnitud de la situación al menos no hubo pérdidas humanas. El enorme peñón quedó en uno de los carriles de la vía.