¿Se los querían llevar a India y México? El plan para sacar los hipopótamos de Colombia que no se aprobó

A propósito de la decisión del Gobierno de Colombia de autorizar la eutanasia de al menos 80 hipopótamos en la cuenca del río Magdalena, una vieja discusión que lleva años sin resolverse apareció nuevamente. Desde México, la reacción llegó con reproche y una historia de intentos frustrados por reubicar a estos animales fuera del país. La medida generó una respuesta inmediata desde la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), que asegura haber intentado durante casi tres años evitar ese desenlace con una propuesta de traslado internacional. Entérese: Gobierno da vía libre para la “eutanasia” de hipopótamos en el Magdalena Medio: así esperan reducir 33 animales cada año

Hipopótamos en el Magdalena Medio. Foto: EL COLOMBIANO

El presidente de la organización, Ernesto Zazueta Zazueta, lamentó la determinación y sostuvo que existía una alternativa lista para ejecutarse con apoyo internacional. Según explicó, el plan se venía trabajando desde hace varios años junto al Ostok Sanctuary y el Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Center, con el objetivo de mover parte de la población a India y México. En una entrevista con EL COLOMBIANO, realizada en junio del año pasado, Zazueta recordó los intentos fallidos por concretar la operación y el choque institucional que, según él, terminó bloqueando el proyecto: “Sí, desde hace dos años o tres años tratamos de rescatar los hipopótamos que están en Doradal. Sabemos que los gobiernos de todas las partes son iguales: si no tienen los reflectores, no te permiten hacer las cosas. Ofrecimos trasladar unos al santuario de México y otros a la India, un santuario al que he donado muchos animales. Conseguimos los recursos para que al gobierno colombiano no le costara nada el traslado. Pero hubo un contubernio entre ambos gobiernos, entre los ministerios de ambiente y el asunto se tornó feo. No perdemos la esperanza de ayudar a los hipopótamos”.

Hipopótamos en el Magdalena Medio, letrero “peligro, presencia de hipopótamos”. Foto: EL COLOMBIANO