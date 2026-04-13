¿Se los querían llevar a India y México? El plan para sacar los hipopótamos de Colombia que no se aprobó

A propósito de la decisión del Gobierno de Colombia de autorizar la eutanasia de al menos 80 hipopótamos en la cuenca del río Magdalena, una vieja discusión que lleva años sin resolverse apareció nuevamente. Desde México, la reacción llegó con reproche y una historia de intentos frustrados por reubicar a estos animales fuera del país.
La medida generó una respuesta inmediata desde la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), que asegura haber intentado durante casi tres años evitar ese desenlace con una propuesta de traslado internacional.
Entérese: Gobierno da vía libre para la “eutanasia” de hipopótamos en el Magdalena Medio: así esperan reducir 33 animales cada año