¿Es el suyo? Con estos números cayó MiLoto y fue comprado en Antioquia

La suerte llegó al municipio de Bello, Antioquia, pues durante el sorteo número 0471 de MiLoto, realizado en la noche del martes 20 de enero de 2026, un apostador logró acertar la combinación ganadora y se convirtió en el primer ganador del premio mayor en lo que va del año.

A diferencia de otras ocasiones en las que los boletos ganadores fueron adquiridos vía web, en esta oportunidad el tiquete fue comprado bajo la modalidad manual en un punto de venta físico de la red Gana.

Lea también: ¡Corra y revise! Apostador del barrio Belén se ganó el premio gordo de $15.000 millones de la Lotería de Boyacá

Con los números 01, 09, 13, 17 y 20, esta persona se convirtió en un nuevo millonario siendo acreedor de 1.000 millones de pesos. Es la segunda vez en la historia que el premio mayor de este juego llega a esa histórica cifra.