¿Sin dinero para un posgrado? La UdeA tiene becas para 2026-2

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación avanzada, la Universidad de Antioquia abrió su convocatoria de becas para programas de maestría y doctorado del periodo 2026-2, dirigida especialmente a estudiantes con un buen desempeño académico y limitaciones económicas. La UdeA destinó una bolsa cercana a los $3.789 millones, financiada con recursos del Sistema Universitario de Posgrados, el Codi y las unidades académicas. Lea más: Medellín habilitó 142 puntos para orientar a aspirantes a 1.300 becas de educación superior Las becas contemplan montos específicos: los estudiantes de maestría podrán recibir hasta $3 millones por semestre durante cuatro semestres, mientras que quienes cursen doctorados podrán acceder a apoyos de hasta $6 millones por semestre durante ocho períodos académicos. La convocatoria está abierta para quienes hayan sido admitidos en programas de posgrado con ingreso previsto para el próximo semestre de este año, y para estudiantes que actualmente cursan maestrías o doctorados y se destacan por su rendimiento académico.

Entre los requisitos principales destacan el contar con un promedio acumulado igual o superior a 4,0, no haber perdido materias y no tener antecedentes disciplinarios. Los apoyos económicos se aplican directamente al pago de la matrícula y estarán vigentes a partir del semestre 2026-2. Además de evaluar el desempeño académico, la UdeA tendrá en cuenta criterios orientados a promover la inclusión y la equidad. Por ende, se asignarán puntajes adicionales a integrantes de grupos poblacionales priorizados, entre ellos personas con discapacidad, miembros de comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, mujeres, personas con identidades de género diversas y ciudadanos clasificados en los niveles A, B o C del Sisbén IV. “No es suficiente con contar con una oferta diversa, potente y pertinente; también es necesario acompañar esa oferta de opciones de financiación. Entendemos que para estudiar se requieren méritos académicos, tiempo y, sobre todo, recursos. Y en países como el nuestro aún existen barreras para el acceso, la permanencia y la graduación”, dijo durante la presentación de la convocatoria José Ricardo Velasco, director de Posgrados de la UdeA.

Proceso de inscripción

Quienes deseen postularse deberán cumplir las condiciones exigidas y completar el proceso de inscripción a través de los mecanismos establecidos por la institución. Entérese: ¿Quiere estudiar? Alcaldía de Medellín ofrece 1.300 becas para pregrados y posgrados y así puede acceder a ellas Según explicó la Dirección de Posgrados, uno de los requisitos indispensables es haber sido admitido previamente en un programa de posgrado de la Universidad de Antioquia. Para los aspirantes nuevos, las inscripciones a estos programas estarán disponibles hasta el 4 de junio de este año. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 6 de julio de 2026. Una vez finalice esta etapa, la UdeA adelantará el proceso de evaluación de las postulaciones, divulgará los resultados preliminares, habilitará un periodo para reclamaciones y posteriormente publicará el listado definitivo de personas seleccionadas. Dé clic aquí para ir directamente al link de postulación.

Fechas clave a tener en cuenta