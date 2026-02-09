x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Procuraduría pone lupa a contratación por $17.750 millones en Segovia

Una firma jurídica habría sido contratada desde 2021 para apoyar a la administración. Ente de control indaga si hubo irregularidades en los contratos firmados.

  • Imagen de referencia del municipio de Segovia. Foto: Jaime Pérez Munévar
    Imagen de referencia del municipio de Segovia. Foto: Jaime Pérez Munévar
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una indagación previa para establecer posibles irregularidades en la contratación pública de la Alcaldía de Segovia, en el Nordeste antioqueño.

De acuerdo con la información preliminar dada a conocer por el ente de control, la administración municipal habría contratado de manera reiterada a una única firma jurídica desde el año 2021, acumulando compromisos contractuales por un valor cercano a los $17.750 millones durante distintos periodos fiscales.



La investigación pone especial atención en la vigencia 2025, año en el que la administración municipal habría celebrado seis contratos que superan los $6.800 millones, varios de ellos con adiciones presupuestales.

Estos contratos tendrían como objeto asuntos relacionados con representación judicial, obligaciones tributarias y procesos de cobro coactivo.

Lea también: Primer homicidio en Peque de 2026 habría cobrado la vida de una mujer, ¿quién era?


Ante estos hechos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío ordenó la práctica de pruebas con el fin de identificar a los posibles responsables, verificar la legalidad de los procesos contractuales y establecer si las conductas observadas podrían constituir una falta disciplinaria.



El ente de control señaló que esta indagación busca determinar si la contratación se ajustó a los principios legales de transparencia, planeación y eficiencia.

Lea también: Emergencia en Turbo: lancha con seis pescadores se volcó: hay un muerto y otro desaparecido

Por ello, la entidad aún no endilgó cargos, pues esto se hará después de las verificaciones correspondientes.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida