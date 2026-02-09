Procuraduría pone lupa a contratación por $17.750 millones en Segovia

La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una indagación previa para establecer posibles irregularidades en la contratación pública de la Alcaldía de Segovia, en el Nordeste antioqueño.
De acuerdo con la información preliminar dada a conocer por el ente de control, la administración municipal habría contratado de manera reiterada a una única firma jurídica desde el año 2021, acumulando compromisos contractuales por un valor cercano a los $17.750 millones durante distintos periodos fiscales.