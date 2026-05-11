Jhon Lucumí fue figura en el triunfo de Bologna ante Napoli: los zagueros criollos están en buen momento

Napoli vs. Bologna fue el último partido de la fecha 36 de la Serie A 2025/26. El partido se llevó a cabo este lunes 11 de mayo en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles. El conjunto napolitano es el segundo del campeonato, solo detrás del Inter de Milán, equipo que se coronó campeón el pasado domingo 3 de mayo ante el Parma. En los visitantes, Jhon Janer Lucumí Bonilla fue titular. El oriundo del Valle del Cauca ajusta su cuarta temporada en el cuadro boloñés y es uno de los habituales capitanes del equipo. Para el compromiso con Napoli, su entrenador, Vincenzo Italiano, le asignó la marca personal sobre el delantero brasileño Giovane. Con efectividad y solvencia, Lucumí anuló al paulista y consiguió brindar seguridad en la zaga central, aunque los rossoblú concedieron dos tantos.

Bologna, que ya no tiene posibilidades de clasificar a puestos europeos, busca cerrar la temporada de mejor manera. Napoli, por su parte, precisaba la victoria para asegurar su lugar en la UEFA Champions League 2026/27. Al final, el espectáculo fue un frenético partido de fútbol. Bologna y Napoli propusieron un juego mixto, de posesiones por momentos y juego directo en las ocasiones que se podía. El compromiso lo empezó ganando Bologna con un golazo de Federico Bernardeschi al minuto 9. A los 34’, el ídolo del club, Ricardo Orsolini, puso el 2-0 desde el punto penal. Antes de finalizar la primera parte, al 45+2, Giovanni Di Lorenzo se incrustó en el área rossoblú y marcó el descuento para los napolitanos, 1-2 el marcador al descanso. Un inicio envalentonado del Napoli en el segundo tiempo lo llevó a empatar el partido a los 3 minutos de iniciado el segundo tiempo (48’), cuando Allison Santos culminó una contra, 2-2 y era un nuevo partido. La parte complementaria se jugó en área de Bologna, parecía que el gol de Napoli era cuestión de tiempo, pero al minuto 90+1, Jonathan Rowe consiguió con una espectacular tijera poner el 2-3 final y darle el triunfo a los de Lucumí. El defensor cafetero culminó el partido con 8 duelos ganados, 2 tiros bloqueados, 50 pases correctos de 57 (88%) y una tarjeta amarilla. Sofascore le da una puntuación de 7. El colombiano ha sonado en los últimos días para el Barcelona y el fútbol de Turquía.

Buen fin de semana para los zagueros criollos

Durante el sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de mayo, los centrales colombianos en el exterior se destacaron en las mejores ligas del mundo. El sábado 9 de mayo, Dávinson Sánchez se coronó por segunda vez como campeón de la liga de Turquía con el Galatasaray. “Estamos felices, disfrutando y listos para lo que viene. No nos vamos a detener”, afirmó Sánchez tras el triunfo que les dio el título ante el Antalyaspor.