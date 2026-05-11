Jhon Lucumí fue figura en el triunfo de Bologna ante Napoli: los zagueros criollos están en buen momento

Napoli vs. Bologna fue el último partido de la fecha 36 de la Serie A 2025/26. El partido se llevó a cabo este lunes 11 de mayo en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles. El conjunto napolitano es el segundo del campeonato, solo detrás del Inter de Milán, equipo que se coronó campeón el pasado domingo 3 de mayo ante el Parma.
En los visitantes, Jhon Janer Lucumí Bonilla fue titular. El oriundo del Valle del Cauca ajusta su cuarta temporada en el cuadro boloñés y es uno de los habituales capitanes del equipo. Para el compromiso con Napoli, su entrenador, Vincenzo Italiano, le asignó la marca personal sobre el delantero brasileño Giovane. Con efectividad y solvencia, Lucumí anuló al paulista y consiguió brindar seguridad en la zaga central, aunque los rossoblú concedieron dos tantos.