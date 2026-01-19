x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Sin detrimento patrimonial, no hay responsabilidad fiscal”: gobernador Rendón sobre archivo de procesos en su contra

El máximo mandatario departamental, Andrés Julián Rendón, dijo que se hizo justicia al desligarlo de la investigación que adelantaba el ente de control en su contra por los dos CAI de Rionegro. Conozca más detalles.

  • Andrés Julián Rendón Cardona, gobernador de Antioquia. FOTO Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    Andrés Julián Rendón Cardona, gobernador de Antioquia. FOTO Andrés Camilo Suárez Echeverry.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la decisión de la Contraloría General de la República de archivar dos procesos de responsabilidad fiscal que adelantaba en su contra, los cuales se habían formulado por un presunto detrimento patrimonial relacionado con la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en Rionegro durante su mandato como alcalde de ese municipio, entre 2016 y 2019.

Lea más: Exclusivo: así fue la tensa reunión entre gobernadores de la “rebelión” y el MinHacienda

A través de su cuenta de X, puso algunos pantallazos de diferentes medios confirmando la noticia, y reiteró que nunca hubo tal desfalco, ya que la obra fue ejecutada correctamente.

“En el ejercicio del servicio de lo público, un camino que escogí con vocación y convicción, hay que ser un libro abierto: se está expuesto a indagaciones y revisión sobre nuestro trabajo. Se hace mucho despliegue cuando se abre una investigación, pero pasa de agache cuando queda demostrado el correcto proceder. Qué bueno ver hoy esto en los medios de comunicación”, dijo el mandatario.

Además, puntualizó en que ningún recurso público se perdió, y que ambos CAI ubicados en el sector Cuatro Esquinas y en San Antonio de Pereira, fueron entregados y actualmente prestan servicio a la comunidad.

Los procesos, que ya reposan en los archivos del ente de control, hablaban de un presunto detrimento de $1.270 millones, cifra que tras las más recientes investigaciones fue desestimada y se corroboró que las obras sí se ejecutaron en los tiempos estipulados y cumplen con su respectiva finalidad pública.

Respecto al CAI Cuatro Esquinas, la Contraloría precisó que “la obra se encuentra en funcionamiento conforme a los lineamientos establecidos y cumpliendo la función para la cual fue contratada”, mientras que sobre el CAI de San Antonio de Prado, dijo que “la obra se encuentra en un estado funcional satisfactorio, con sus sistemas hidrosanitarios, eléctricos y de telemática operativos. Se destaca que la unidad policial ocupa actualmente el inmueble en condiciones de habitabilidad avaladas formalmente por la Policía Nacional”.

Por ende, se concluyó que sin un daño cierto y cuantificable no existe responsabilidad fiscal, razón que llevó a archivar ambos procesos y liberar de la investigación al máximo mandatario departamental.

Otras investigaciones que vinculan al gobernador Rendón

La Contraloría General de la República asumió la investigación que venía siendo adelantada por la Contraloría de Antioquia por un presunto detrimento patrimonial en el contrato de ciclorrutas del Oriente antioqueño, proceso al que se vinculó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por su gestión cuando fue alcalde de Rionegro en el periodo 2016 y 2019.

La medida fue adoptada mediante resolución del despacho del Contralor General, luego de analizar las solicitudes presentadas y los argumentos que advertían presuntos riesgos para la imparcialidad y la independencia del control fiscal en el departamento.

Entérese: Gobernación de Antioquia desconocerá decreto de emergencia económica de Petro por considerarlo inconstitucional

Por su parte, desde la Gobernación de Antioquia, se indicó que el contrato de ciclorrutas es una obra contratada por Indeportes y VIVA de la Gobernación a cargo de Luis Pérez Gutiérrez y que nunca se ejecutaron las obras que ellos mismos diseñaron; sin embargo, la Alcaldía de Rionegro ayudó con el proyecto con recursos.

“Los municipios de Guarne y Rionegro se adhirieron subsidiariamente para ayudar en la gestión predial. Para esto, en su momento, la Alcaldía de Rionegro puso $800 millones”, explicó la Gobernación.

Incluso, la Gobernación afirma que hubo dificultades para adelantar la gestión predial porque las entidades de la administración de Luis Pérez remitían, presuntamente, con errores la información de las fichas técnicas.

Con estos argumentos, indica la administración departamental, el gobernador Andrés Julián se defenderá, “en la Contraloría departamental, nacional y donde la justicia lo requiera”.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida