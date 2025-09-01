Reactivaron trabajos en la plataforma en Puerto Antioquia en la que murieron tres operarios

Casi seis semanas después del accidente que cobró la vida de tres trabajadores, el proyecto Puerto Antioquia reabrió la plataforma en la que ocurrió la tragedia, y donde los trabajos habían sido suspendidos por una orden del Ministerio de Trabajo.
Hay que recordar que el pasado 18 de julio, en medio de una prueba de carga sobre unos pilotes, colapsó una estructura que causó la muerte de Jaider Andrés Chaverra (20 años), Luis Esneider Suárez (29) y Manuel Andrés Bello (19), que se encontraban laborando en la plataforma Offshore del consorcio Cotema, en Puerto Antioquia.
Tras esto, el Ministerio de Trabajo ordenó frenar las obras para corroborar si se estaban cumpliendo todas las normativas de seguridad y trabajo, ante supuestas denuncias por irregularidades en las mismas.