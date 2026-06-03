¿Cómo decorar la casa? Este fin de semana será la segunda edición del Mercado de Diseño Local de Comfama

En el scroll infinito de TikTok, una de las millones de versiones del algoritmo podría definirse como una amante de la decoración de interiores. Videos que ofrecen opciones para comprar muebles para la casa, que muestran procesos de remodelación y que hacen recorridos guiados para enseñar cada uno de los detalles de los espacios que habitan las personas todos los días inundan las redes sociales.
Además de ser sinónimo de esa necesidad o anhelo de muchos de “romantizar” la vida, esto también refleja que hoy las personas sienten sus espacios como una extensión de sí mismas, que quieren plasmar su personalidad en pisos y paredes, y que la pregunta por cómo quieren vivir y construir sus espacios cotidianos está cada vez más presente.
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Alrededor de ese mismo interrogante es que girará la segunda edición del Mercado de Diseño Local, la cual se realizará el 6 y 7 de junio en la Bodega Comfama, ubicada en el distrito creativo El Perpetuo Socorro. Este evento, organizado por la caja de compensación, nació en 2025 como una plataforma de exhibición y reflexión para el diseño local.
“En Bodega nos ha interesado mucho el fomento y la difusión del emprendimiento local. Creemos profundamente en la economía local y en todo lo que sucede cuando las personas de Medellín conocen a los artistas y empresarios de la ciudad y les compran.
Consideramos que es un círculo muy virtuoso porque promueve mejores prácticas empresariales, ambientales y sociales”, le explicó María José Gómez, responsable de la Bodega Comfama, a EL COLOMBIANO.
Además de ese interés por los proyectos creativos de la ciudad, el Mercado también se originó para explorar cómo las personas se conectan con su hogar y con la belleza de lo cotidiano: cómo quieren que sea su casa, qué refleja de ellas y qué espacios les brindan tranquilidad y calma.