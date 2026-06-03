¿Cómo decorar la casa? Este fin de semana será la segunda edición del Mercado de Diseño Local de Comfama

En el scroll infinito de TikTok, una de las millones de versiones del algoritmo podría definirse como una amante de la decoración de interiores. Videos que ofrecen opciones para comprar muebles para la casa, que muestran procesos de remodelación y que hacen recorridos guiados para enseñar cada uno de los detalles de los espacios que habitan las personas todos los días inundan las redes sociales. Además de ser sinónimo de esa necesidad o anhelo de muchos de “romantizar” la vida, esto también refleja que hoy las personas sienten sus espacios como una extensión de sí mismas, que quieren plasmar su personalidad en pisos y paredes, y que la pregunta por cómo quieren vivir y construir sus espacios cotidianos está cada vez más presente. Lea: Decoración holística: espacios diseñados para la salud mental Alrededor de ese mismo interrogante es que girará la segunda edición del Mercado de Diseño Local, la cual se realizará el 6 y 7 de junio en la Bodega Comfama, ubicada en el distrito creativo El Perpetuo Socorro. Este evento, organizado por la caja de compensación, nació en 2025 como una plataforma de exhibición y reflexión para el diseño local. “En Bodega nos ha interesado mucho el fomento y la difusión del emprendimiento local. Creemos profundamente en la economía local y en todo lo que sucede cuando las personas de Medellín conocen a los artistas y empresarios de la ciudad y les compran. Consideramos que es un círculo muy virtuoso porque promueve mejores prácticas empresariales, ambientales y sociales”, le explicó María José Gómez, responsable de la Bodega Comfama, a EL COLOMBIANO. Además de ese interés por los proyectos creativos de la ciudad, el Mercado también se originó para explorar cómo las personas se conectan con su hogar y con la belleza de lo cotidiano: cómo quieren que sea su casa, qué refleja de ellas y qué espacios les brindan tranquilidad y calma.

Conozca: Festival Ritvales 2026: anuncian fechas, boletas y el concepto que marcará la edición de este año Por eso, más que hablar acerca de una tendencia de interiorismo o arquitectura, este evento cuenta con un agenda académica que, por ejemplo, en su primera edición abordó con expertos temas como la sostenibilidad, la artesanía y el diseño, y que en esta ocasión tendrá como asuntos centrales la identidad y el consumo responsable. En total, los dos días del evento habrán 39 marcas de diseño invitadas, además de arquitectos, artesanos y ceramistas. Mobiliario, iluminación, textiles, cerámica y objetos para el hogar son algunos de los elementos que estarán disponibles en el Mercado. Además, el país invitado será Brasil con la presencia de dos invitadas especiales: la curadora brasileña Camila Farina, fundadora de Design Week Porto Alegre, y la ceramista Darqui Magalhães, reconocida por integrar tradición afroindígena y creación contemporánea.

Otra de las novedades es que el Mercado contará con actividades para niños y una instalación artística del colectivo Zorro y Conejo, un laboratorio de arte y diseño bogotana que desde 2013 desarrolla procesos de creación colectiva pensados en los más pequeños. Y en cuanto a marcas locales estará Arte Aniba, que crea velas, lámparas y esculturas con madera recuperada que proviene de árboles talados. “En la primera edición, las personas valoraron especialmente la posibilidad de conversar directamente con los creadores, que es una de nuestras principales apuestas. Por eso, nuestros mercados no se enfocan en tener una amplia muestra expositiva: lo que buscamos es que no se pierda la oportunidad de dialogar con quien está detrás de cada pieza, conocer su historia, su proceso y su visión”, aseguró Gómez.

¿Cuáles son las tendencias de 2026 para decorar el hogar?

El maximalismo, el neodéco y el afrobohemio son algunas de las tendencias fuertes de este año. Sin embargo, más allá de invitar a seguir fórmulas pasajeras, una de ellas invita a reflexionar sobre la relación con el espacio para crear diseños que perduren. Le puede interesar: Este fin de semana será el primer Festival Vallenato en el Valle de Aburrá Se llaman las antitendencias y, según Architectural Digest, una de las revistas sobre arquitectura más relevantes, “se trata de diseñar desde una narrativa propia, gustos personales, recuerdos, obsesiones y referencias culturales. En lugar de replicar estéticas que vemos en redes, proponen construir espacios con identidad”. Las preguntas claves para organizar la casa teniendo esta “tendencia” en mente son cómo quieres sentirte en los lugares que más pasas tiempo en el día y qué necesitas emocionalmente de tu espacio. Ahí también toma importancia las piezas hechas a mano, las cuales aportan identidad y tienen una historia detrás de su origen. Apostar por materiales naturales en textiles, mobiliario o accesorios; incorporar objetos con historia, heredados, encontrados o hechos a mano, y preguntarse si ese objeto que está a punto de comprar le seguirá gustando 10 años después son algunos de los tips que dan los decoradores para seguir la antitendencia. Continúe leyendo: Diseño de autor, un puente entre tradición, territorio y nuevas formas de habitar Para conocer la programación completa y obtener más información sobre el Mercado de Diseño Local, visite este sitio web. La entrada es con inscripción previa, la cual es necesaria para acceder a las actividades gratuitas del evento. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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