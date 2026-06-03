Ponencia pide abrir investigación y llamar a indagatoria a Petro por financiación de campaña

Este miércoles, dos de los tres representantes que conforman el triunvirato investigador de la Comisión de Acusación solicitaron la vinculación del presidente Gustavo Petro a la investigación relacionada con la financiación de su campaña presidencial de 2022.

Los dos investigadores, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, piden que el mandatario rinda indagatoria ante la Comisión de Acusaciones.

Esta postura se opone radicalmente a la ponencia de Alirio Uribe, el tercer investigador, quien había propuesto cerrar el caso a partir de una decisión inhibitoria.

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Con este documento, los investigadores Arizabaleta y Carrillo buscan que se investigue penalmente al mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022 .

La solicitud de indagatoria se sustenta en hallazgos que sugieren una “evasión sistemática de los controles estatales” sobre la financiación y el gasto de la campaña.

Aparte de pedir el llamado a indagatoria, los dos investigadores dejaron por escrito en su documento que también se ordena una amplia práctica de pruebas.

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Entre estas está citar a indagación a auditores de campaña, representantes legales de SADI S.A.S., Ingenial Media, y empresas de giros, así como a magistrados del CNE.

Además de solicitar extractos bancarios, registros de la Aeronáutica Civil, información de la DIAN y realizar un peritaje informático sobre los sistemas financieros de la campaña para identificar posibles contabilidades paralelas.

Entre otras diligencias figura pedir información a la UIAF sobre posibles operaciones sospechosas y compulsar copias a la jurisdicción ordinaria penal contra otros implicados que no gozan de fuero.

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Hay que recordar que en noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción sin precedentes contra la campaña Petro Presidente 2022, al confirmar que superó de manera significativa los topes de financiación en ambas vueltas presidenciales y que incurrió en financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable.

En abril pasado, con una votación de 6 a 3, los magistrados del CNE Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, ponente, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab, ratificaron la decisión tomada el año pasado contra el gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán; a Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y a María Lucy Soto Caro, quien era auditora interna.