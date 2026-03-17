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26 segundos de pánico: en video quedó registrado violento atraco contra ocupantes de carro en Bogotá

Un video muestra un violento atraco a un vehículo en el norte de Bogotá, donde delincuentes rompieron un vidrio y robaron a los ocupantes en pleno semáforo. Cada hora se denuncian 12 hurtos en la capital.

  • El hecho, que ocurrió en el norte de la capital, se presenta en medio de una creciente ola de inseguridad en la ciudad, marcada por miles de hurtos y recientes homicidios. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR
    El hecho, que ocurrió en el norte de la capital, se presenta en medio de una creciente ola de inseguridad en la ciudad, marcada por miles de hurtos y recientes homicidios. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR
El Colombiano
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hace 2 horas
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La ola de inseguridad que enfrenta Bogotá no da tregua. En momentos en los que persiste la conmoción por el crimen de un hombre que, al parecer, se opuso al hurto de su celular en inmediaciones de la terminal de transportes de Salitre, este martes se conoció un dramático video que evidencia el pánico que sufrieron los ocupantes de un vehículo particular en medio de un atraco.

En las imágenes, que ya son virales en redes sociales, se observa cómo el automotor es abordado por tres delincuentes mientras se encontraba detenido a la espera del cambio de semáforo en el norte de la ciudad.

En el video –grabado por la cámara de un vehículo que se encontraba justo detrás de las víctimas– se observa que, si bien los ocupantes llevaban las ventanas cerradas, uno de los sujetos lanza algún objeto contundente con el que logra romper uno de los vidrios laterales para intimidar a los pasajeros. Acto seguido, intenta quitar los seguros y abrir el vehículo.

Lea también: Pareja de adultos mayores fue asesinada en su vivienda de Bogotá; cámaras registraron a un hombre

Posteriormente, en escena aparecen otros dos individuos, uno de ellos portando casco de motocicleta y con un arma de fuego, quien amenaza al conductor para quitar los seguros. El otro sujeto, que también porta lo que sería un arma, aparece y finalmente logra abrir el carro. De allí, toman una maleta, mientras uno de los individuos despoja de sus pertenencias a los demás ocupantes.

Durante enero pasado, según las cifras más actualizadas de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en la capital se denunciaron 9.021 casos de hurto: al menos 291 cada día. Las estadísticas indican que, en promedio, cada hora ocurren 12 hurtos en la ciudad.

Lo ocurrido se conoce en medio del estupor por el crimen de un hombre, quien fue baleado en el sector de Salitre, al occidente de la ciudad de Bogotá. El hecho ocurrió en la avenida La Esperanza con carrera 69d, a eso de las 2:00 de la tarde.

El hombre de aproximadamente 50 años fue interceptado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta, quienes acabaron con su vida ante la mirada de transeúntes y residentes de esta exclusiva zona de la capital.

El hombre fue identificado como Néstor Harry Acosta Leal, quien contaba con una trayectoria profesional en el sector público, habiéndose desempeñado como profesional especializado en la Empresa de Acueducto de Bogotá.

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