26 segundos de pánico: en video quedó registrado violento atraco contra ocupantes de carro en Bogotá

La ola de inseguridad que enfrenta Bogotá no da tregua. En momentos en los que persiste la conmoción por el crimen de un hombre que, al parecer, se opuso al hurto de su celular en inmediaciones de la terminal de transportes de Salitre, este martes se conoció un dramático video que evidencia el pánico que sufrieron los ocupantes de un vehículo particular en medio de un atraco.

En las imágenes, que ya son virales en redes sociales, se observa cómo el automotor es abordado por tres delincuentes mientras se encontraba detenido a la espera del cambio de semáforo en el norte de la ciudad.

En el video –grabado por la cámara de un vehículo que se encontraba justo detrás de las víctimas– se observa que, si bien los ocupantes llevaban las ventanas cerradas, uno de los sujetos lanza algún objeto contundente con el que logra romper uno de los vidrios laterales para intimidar a los pasajeros. Acto seguido, intenta quitar los seguros y abrir el vehículo.

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Posteriormente, en escena aparecen otros dos individuos, uno de ellos portando casco de motocicleta y con un arma de fuego, quien amenaza al conductor para quitar los seguros. El otro sujeto, que también porta lo que sería un arma, aparece y finalmente logra abrir el carro. De allí, toman una maleta, mientras uno de los individuos despoja de sus pertenencias a los demás ocupantes.