¿Pulla a Petro? Fiscal Camargo responde a críticas y defiende su autonomía: “El silencio no es ausencia ni vacío”

En medio de la audiencia de rendición de cuentas de 2025-2026 de la Fiscalía General, la jefa del ente acusador defendió la autonomía de la institución, rechazó los señalamientos de vínculos con mafias y pidió a los líderes políticos no “pasar por encima de las instituciones”.
Sus declaraciones se dan en medio de un clima de alta tensión política y constantes críticas a través de redes sociales; varias de ellas han venido del presidente Gustavo Petro.
Es por ello que la Fiscal General de la Nación decidió utilizar este espacio de rendición de cuentas para responder a lo que llegó a denominar como el “ruido de la polarización”. Con un tono firme, Camargo abordó por primera vez las razones detrás de su postura mediática, la cual ha sido calificada por sus detractores como una ausencia de liderazgo.