“Igual debe pasar con Calarcá”: Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón tras abatimiento de alias Ramiro

El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín hicieron un llamado al Gobierno Nacional para intensificar los bombardeos en contra de las disidencias de las Farc y atacar también a las estructuras bajo el mando de alias Calarcá. El pedido se produjo luego de que este lunes el Ejército Nacional revelara haber abatido a alias Ramiro, uno de los cabecillas de las disidencias más buscados en Antioquia y que ejercía control principalmente en la zona del Norte antioqueño. En contexto: Abatido alias Ramiro, cabecilla de las disidencias en Antioquia, tras bombardeo del Ejército: ¿quién era? Por el lado del gobernador Andrés Julián Rendón, el llamado al Gobierno Nacional lo hizo al término de un consejo de seguridad en La Estrella, en el que se analizó la situación de orden público del sur del Valle de Aburrá y del resto del departamento. En primer lugar, Rendón destacó el resultado del Ejército, no sin antes recordar que alias Ramiro ya había sido detenido por el mismo Ejército hace dos años y puesto en libertad por orden del Gobierno Nacional y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

“Hay que destacar una acción fundamental del Ejército Nacional en el municipio de Ituango, donde dieron de baja a alias Ramiro y a seis de sus secuaces; además, su hermana resultó herida y fue posteriormente capturada. Hay que recordar que alias Ramiro ya había sido capturado por el Ejército Nacional hacia mediados de 2024 junto con alias Calarcá, un criminal que tanto daño ha hecho en Antioquia y en el país, pero que infortunadamente, por orden de Petro y la Fiscalía, fueron liberados”, expresó Rendón. El gobernador recordó que, pese a que en 2024 alias Mordisco actuaba bajo la sombrilla de Calarcá, luego se pasó al bando de Mordisco, y advirtió que por ahora no es claro qué integrante de esas estructuras en disputa será el que tome su lugar. Lea también: En Antioquia matan a cinco personas por día: disputas criminales, la principal causa A raíz de esa situación, Rendón hizo un llamado al Gobierno Nacional para también iniciar bombardeos en contra de las disidencias del Frente 36 al mando de alias Calarcá. “Lo que le pedimos hoy a la Fuerza Pública, que con tanto sacrificio ha acumulado estos logros, es que así como se han hecho bombardeos contra el Clan del Golfo y contra la estructura del Frente 18, también se bombardee y se ataque con la misma contundencia a la estructura del Frente 36. No solo a los mandos medios, que por supuesto hacen mucho daño, sino que hay que ir puntualmente por los que más dificultades han ocasionado al departamento, básicamente alias Primo Gay y alias Calarcá”, añadió Rendón.