El último viaje que busca Petro antes de dejar la Casa de Nariño: ahora quiere ir a EE. UU.

A cuatro días de entregar la Presidencia, Gustavo Petro intenta concretar un último viaje al exterior. Tras regresar de Cuba, donde realizó una visita de despedida al gobierno de Miguel Díaz Canel, la Casa de Nariño inició gestiones diplomáticas para que el mandatario pueda desplazarse a Estados Unidos entre el 5 y el 6 de agosto, apenas horas antes de que concluya su mandato el 7 de agosto.
El destino previsto es Princeton, en Nueva Jersey. Según reveló La FM, la Presidencia ya solicitó al Gobierno estadounidense las autorizaciones necesarias para el desplazamiento, que dependerá del visto bueno de las autoridades de ese país.
Entérese: Petro no fue a EE. UU. por ir a la “Cuba agredida”: será su último viaje como presidente