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El último viaje que busca Petro antes de dejar la Casa de Nariño: ahora quiere ir a EE. UU.

¿Será este su último viaje como presidente? Gustavo Petro cerraría su agenda internacional con una visita a Estados Unidos, aunque depende de la autorización de ese país.

  • El presidente Gustavo Petro ya inició los trámites diplomáticos para viajar a Princeton, Nueva Jersey, en los últimos días de su gobierno. Foto: @infopresidencia
    El presidente Gustavo Petro ya inició los trámites diplomáticos para viajar a Princeton, Nueva Jersey, en los últimos días de su gobierno. Foto: @infopresidencia
El Colombiano
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hace 2 horas
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A cuatro días de entregar la Presidencia, Gustavo Petro intenta concretar un último viaje al exterior. Tras regresar de Cuba, donde realizó una visita de despedida al gobierno de Miguel Díaz Canel, la Casa de Nariño inició gestiones diplomáticas para que el mandatario pueda desplazarse a Estados Unidos entre el 5 y el 6 de agosto, apenas horas antes de que concluya su mandato el 7 de agosto.

El destino previsto es Princeton, en Nueva Jersey. Según reveló La FM, la Presidencia ya solicitó al Gobierno estadounidense las autorizaciones necesarias para el desplazamiento, que dependerá del visto bueno de las autoridades de ese país.

Entérese: Petro no fue a EE. UU. por ir a la “Cuba agredida”: será su último viaje como presidente

Además de la autorización diplomática, el viaje requiere avales operativos especiales debido a que Petro figura en el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esa condición obliga a tramitar permisos para el abastecimiento de combustible y la prestación de servicios logísticos a la aeronave presidencial y a la comitiva durante su permanencia en territorio estadounidense.

De concretarse, este sería el último viaje internacional de Petro como jefe de Estado. Aunque días antes, el mandatario había cancelado una visita oficial a Washington y Nueva York, donde asistiría a actividades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU), al asegurar que debía concentrarse en los últimos días de su administración.

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Como parte de las gestiones, la Presidencia remitió documentación con la que busca sustentar la exclusión del mandatario de la denominada lista Clinton, un trámite que, según la información conocida, también fue puesto sobre la mesa en contactos previos con el Gobierno de Donald Trump.

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El cronograma también está condicionado por la vigencia de la visa diplomática de Petro, que vence el mismo 7 de agosto, fecha en la que concluirá su mandato y se llevará a cabo la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Por eso, la decisión de las autoridades estadounidenses será determinante para que el viaje pueda realizarse antes del cambio de gobierno.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo sería el viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos?
El desplazamiento está previsto para el 5 o 6 de agosto, siempre que las autoridades estadounidenses otorguen las autorizaciones necesarias antes del 7 de agosto, fecha en la que termina su mandato.
¿El viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos ya está confirmado?
No. La visita sigue en trámite y solo podrá realizarse si el Gobierno de Estados Unidos aprueba las autorizaciones diplomáticas y operativas requeridas.
¿Por qué el viaje debe realizarse antes del 7 de agosto?
Porque ese día concluye el mandato de Gustavo Petro, vence su visa diplomática y se llevará a cabo la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
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