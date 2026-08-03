El último viaje que busca Petro antes de dejar la Casa de Nariño: ahora quiere ir a EE. UU.

A cuatro días de entregar la Presidencia, Gustavo Petro intenta concretar un último viaje al exterior. Tras regresar de Cuba, donde realizó una visita de despedida al gobierno de Miguel Díaz Canel, la Casa de Nariño inició gestiones diplomáticas para que el mandatario pueda desplazarse a Estados Unidos entre el 5 y el 6 de agosto, apenas horas antes de que concluya su mandato el 7 de agosto. El destino previsto es Princeton, en Nueva Jersey. Según reveló La FM, la Presidencia ya solicitó al Gobierno estadounidense las autorizaciones necesarias para el desplazamiento, que dependerá del visto bueno de las autoridades de ese país. Entérese: Petro no fue a EE. UU. por ir a la “Cuba agredida”: será su último viaje como presidente

Además de la autorización diplomática, el viaje requiere avales operativos especiales debido a que Petro figura en el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esa condición obliga a tramitar permisos para el abastecimiento de combustible y la prestación de servicios logísticos a la aeronave presidencial y a la comitiva durante su permanencia en territorio estadounidense. De concretarse, este sería el último viaje internacional de Petro como jefe de Estado. Aunque días antes, el mandatario había cancelado una visita oficial a Washington y Nueva York, donde asistiría a actividades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU), al asegurar que debía concentrarse en los últimos días de su administración. Lea más: Petro no inauguró el aeropuerto de Tolú: dejó plantado el acto y presentó como entregada una obra a medias

Como parte de las gestiones, la Presidencia remitió documentación con la que busca sustentar la exclusión del mandatario de la denominada lista Clinton, un trámite que, según la información conocida, también fue puesto sobre la mesa en contactos previos con el Gobierno de Donald Trump. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El cronograma también está condicionado por la vigencia de la visa diplomática de Petro, que vence el mismo 7 de agosto, fecha en la que concluirá su mandato y se llevará a cabo la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Por eso, la decisión de las autoridades estadounidenses será determinante para que el viaje pueda realizarse antes del cambio de gobierno. Siga leyendo: “Me economizo el traje”: Samper, tras quedar por fuera de la posesión de Abelardo

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