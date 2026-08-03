Video | Hombre saltó de un puente en Nueva York desnudo y usando una mochila como paracaídas

Los neoyorquinos quedaron sorprendidos al ver que desde la torre norte del puente de Brooklyn, Galymzhan Abaildayev, de 44 años, se lanzó desnudo y sobrevivió al impacto contra el East River tras utilizar una mochila de reparto de comida como un paracaídas improvisado.

El residente de Brooklyn y de origen kazajo, según identificación de las autoridades, escaló la icónica estructura hasta alcanzar una altura aproximada de 85 metros en el lado del puente que conecta con Manhattan.

Una vez en la cima, el hombre se desnudó por completo e izó varias banderas, entre ellas la de su país natal, Kazajistán, además de una sábana con inscripciones cuyo contenido exacto no fue precisado.

Ante la mirada atónita de decenas de testigos, agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) subieron a la torre para intentar persuadirlo de que bajara a un lugar seguro.

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