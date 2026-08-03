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Video | Hombre saltó de un puente en Nueva York desnudo y usando una mochila como paracaídas

El sujeto de 44 años fue aprehendido luego de su acto y ahora enfrenta varios cargos que pueden dejarlo en la cárcel y con una importante sanción económica.

  • El hombre de 44 años izó varias banderas antes de lanzarse del puente de Brooklyn, en Nueva York. Foto: Capturas videos @m_alejandr07 y @noticias_msm
    El hombre de 44 años izó varias banderas antes de lanzarse del puente de Brooklyn, en Nueva York. Foto: Capturas videos @m_alejandr07 y @noticias_msm
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Los neoyorquinos quedaron sorprendidos al ver que desde la torre norte del puente de Brooklyn, Galymzhan Abaildayev, de 44 años, se lanzó desnudo y sobrevivió al impacto contra el East River tras utilizar una mochila de reparto de comida como un paracaídas improvisado.

El residente de Brooklyn y de origen kazajo, según identificación de las autoridades, escaló la icónica estructura hasta alcanzar una altura aproximada de 85 metros en el lado del puente que conecta con Manhattan.

Una vez en la cima, el hombre se desnudó por completo e izó varias banderas, entre ellas la de su país natal, Kazajistán, además de una sábana con inscripciones cuyo contenido exacto no fue precisado.

Ante la mirada atónita de decenas de testigos, agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) subieron a la torre para intentar persuadirlo de que bajara a un lugar seguro.

Lea también: ¿Qué hacía en Nueva York el buque escuela mexicano que chocó contra el puente de Brooklyn?

Sin embargo, según quedó registrado en videos ciudadanos, los esfuerzos de negociación fallaron y el sujeto se arrojó al vacío sosteniendo la mochila sobre su cabeza en un intento de amortiguar la caída.

Luego del salto, la Unidad Portuaria de la Policía acudió rápidamente al rescate y logró sacarlo con vida de las aguas del río. Abaildayev fue trasladado de urgencia al hospital Bellevue, donde, para sorpresa de los servicios médicos, ingresó en condición estable y fuera de peligro.

El incidente obligó a las autoridades a cerrar temporalmente el paso peatonal del puente por motivos de seguridad. Adicional a esto, el hombre de 44 años enfrenta cargos por presunta imprudencia temeraria, obscenidad y exhibicionismo público, allanamiento criminal, conducta desordenada y alteración del orden público y realización de grafitis.

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Con estos cargos, el hombre de origen kazajo no solo podría enfrentar cárcel y multas, sino que además podría ser obligado a reparar económicamente los daños ocasionados y cubrir el costo del amplio operativo de emergencia desplegado durante su acción temeraria.

Siga leyendo: La historia de la foto más famosa de Nueva York y cómo puede recrearla

Preguntas y respuestas

¿Qué cargos enfrenta el hombre que saltó desnudo desde el puente de Brooklyn?
Enfrenta cargos por imprudencia temeraria, obscenidad y exhibicionismo público, allanamiento criminal, conducta desordenada, alteración del orden público y realización de grafitis. La investigación determinará las consecuencias judiciales de cada acusación.
¿Qué hacía el hombre antes de lanzarse desde la torre del puente de Brooklyn?
Antes del salto, escaló la torre norte del puente, se desnudó por completo e izó varias banderas, incluida la de Kazajistán, además de una sábana con inscripciones cuyo contenido no fue precisado.
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