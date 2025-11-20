Pilas a las modificaciones: así quedaron las vías del centro de Rionegro tras su reorganización

Desde la madrugada de este 19 de noviembre, la Alcaldía de Rionegro inició oficialmente la operación del nuevo ordenamiento vial en el centro de ese municipio, transformación que busca mejorar la seguridad, el orden y la eficiencia del transporte en una de las zonas de mayor tráfico vehicular.



Según detalló la Alcaldía, varios equipos de la Secretaría de Movilidad han venido acompañando a peatones, conductores y transportadores durante estas primeras jornadas de transición.



Cabe mencionar que tras las disposiciones de la administración rionegrera, los buses urbanos ingresarán al Centro por la carrera 45 (Las Playas), a través de un carril preferencial identificado con franja roja y señalización “SOLO BUS”, que permitirá un tránsito más ordenado y fluido.

Así quedaron las vías del centro de Rionegro. FOTO: Cortesía

Además, la Ruta 02 tendrá su paradero en la calle 52 entre carreras 48 y 52; la ruta Abreo – Abreito también tendrán paradero allí; mientra que el acopio de taxis de El Crucero quedó en la bahía de la carrera 48 frente al almacén Surtimax. Así mismo, la Ruta 250 La Laja tendrá su paradero en la carrera 47 entre calles 55 y 54 (sector Porcicarnes). Allí también pararán las chivas con destino a Guarne. Sobre estas, cabe mencionar que ya no podrán estacionarse en la carrera 46, vía que quedará despejada para la circulación exclusiva del carril preferencial SOLO BUS. Lea también: Continúa paso a un solo carril tras atentado en la vía Medellín - Costa Atlántica que habría hecho el ELN De otro lado, se habilitará en la calle 52 entre carreras 45 y 46, frente al ingreso principal de Rionegro Plaza, un nuevo paradero que contará con espacios más amplios, seguros y organizados para el ascenso y descenso de pasajeros.



La Alcaldía de Rionegro recordó que solo se permitirá recoger y dejar pasajeros en puntos habilitados como la Calle 46 con carrera 45 (ingreso por La Fraternidad); la Calle 52, frente a Rionegro Plaza; la Calle 46, frente a La Galería; la Carrera 47, entre calles 53 y 54 (Agroveterinaria Los Valencia); y la Carrera 47, entre calles 49 y 47 (sector TCC). Además, el paradero de la carrera 47 (Porcicarnes) se reubicó una cuadra al norte, ahora entre calles 53 y 54.

Por su parte, en las carreras 45, 46 y 47 se regulará el estacionamiento y las operaciones de carga y descarga para evitar bloqueos y garantizar la libre circulación, especialmente en los corredores prioritarios para el transporte público.

También se habilitaron nuevos giros controlados en las calles 51, 53 y 56, mejorando la salida del Centro. Los vehículos que transitan por la calle 52 y deseen dirigirse al occidente (sector 'Que Chido') podrán girar directamente desde el carril derecho.



Igualmente se dispuso que el tramo entre carreras 46 y 47 será exclusivamente peatonal. Esta modificación permitirá retirar el semáforo de la intersección con carrera 47. Sobre cambios viales, hay que detallar que la calle 54 cambia su sentido a occidente–oriente entre las carreras 54 y 56, facilitando el acceso de los barrios del occidente hacia la zona céntrica.



Según la Alcaldía, las intervenciones hacen parte del Plan de Movilidad para la Zona Centro, un proceso integral de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Infraestructura que, durante los últimos meses, ha avanzado en obras civiles, señalización, adecuación de paraderos, socialización comunitaria y ajustes operativos para garantizar una transición organizada.