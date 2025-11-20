Pilas a las modificaciones: así quedaron las vías del centro de Rionegro tras su reorganización

Desde la madrugada de este 19 de noviembre, la Alcaldía de Rionegro inició oficialmente la operación del nuevo ordenamiento vial en el centro de ese municipio, transformación que busca mejorar la seguridad, el orden y la eficiencia del transporte en una de las zonas de mayor tráfico vehicular.
Según detalló la Alcaldía, varios equipos de la Secretaría de Movilidad han venido acompañando a peatones, conductores y transportadores durante estas primeras jornadas de transición.
