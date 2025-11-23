Rescataron a 17 menores que estaban en poder de una secta en un hotel de Yarumal, Antioquia

Dentro de un hotel de la zona urbana del municipio de Yarumal, Norte antioqueño, las autoridades encontraron a 17 menores de edad que estaban en poder de una secta judía ortodoxa y que estaban siendo buscados en distintas partes del mundo. Los integrantes de este culto son investigados por distintas vulneraciones contra menores de edad en Estados Unidos y Canadá y se investiga qué estaban haciendo en este municipio, luego de llegar desde el país norteamericano. Personal de Migración Colombia, en conjunto con el Gaula Militar de la Cuarta Brigada del Ejército, llegaron a este establecimiento después de tener conocimiento de los movimientos de los integrantes de la comunidad judía Lev Tahor, principalmente con estos menores, entre los que había un bebé de un año.

En total eran 26 las personas de distintas nacionalidades que se encontraban en este lugar y que habían llegado entre el 22 y 23 de octubre desde Nueva York, Estados Unidos, para hospedarse en este establecimiento con la idea de establecer una nueva colonia en Colombia, comenzando en este municipio ubicado a 123 kilómetros de Medellín (2 horas y 40 minutos) de Medellín. Pero sus vestuarios no pasaron desapercibidos en este municipio, de clima frío que está en promedio entre los 12 y los 21 grados celsius (la de Medellín ronda los 24 grados celsius) y las autoridades comenzaron a investigarlos, dándose cuenta que pertenecían a esta secta, cuyos líderes y varios de sus miembros tienen investigaciones por secuestro y explotación sexual infantil en Estados Unidos y Guatemala. Entérese: Desaparición de Maximiliano: ¿cuál es la diferencia entre practicar el satanismo y ser satánico? Al verificar la identidad de todas estas personas, las autoridades encontraron que cinco de los menores, todos de origen estadounidense, tenían circular amarilla de Interpol, la cual se emite en caso de personas desaparecidas o que no tengan forma de identificarse por sí mismas. Esta se usa recurrentemente cuando menores de edad son víctimas de rapto parental, secuestro o desapariciones inexplicables.

Los vestuarios de esta secta judía llamaron la atención de propios y extraños en Yarumal, por lo que iniciaron la investigación que terminó con su traslado por parte del Gaula Militar y Migración Colombia. FOTO: CORTESÍA MIGRACIÓN COLOMBIA

Fue entonces cuando estos funcionarios decidieron ingresar al hotel y proceder con el traslado de los menores y a los adultos al al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, mientras avanzan en las labores para definir qué medidas migratorias se llevan a cabo con los afectados. Le puede interesar: La historia de la influencia judía en la historia de Antioquia Así mismo, se está haciendo un trabajo integral con los menores de edad, de la mano con profesionales de psicología, trabajo social y defensores de familia. Además se está investigando si ellos fueron raptados y si estaban siendo víctimas de alguna vulneración como abuso o trata de personas. La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, expresó que “la prioridad absoluta es garantizar la protección de los menores de edad. Por eso actuamos desde un enfoque preventivo, de manera coordinada con el ICBF, la Policía Judicial, el Gaula Militar y la Fiscalía, asegurando un acompañamiento integral que salvaguarde sus derechos y bienestar”.