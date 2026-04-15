Gobernador Rendón apretó tuercas: pidió más resultados al Gaula al combatir la extorsión en el Oriente

Una mayor operatividad a los Gaula militar y policial en el Oriente antioqueño para combatir el fenómeno de la extorsión en esa subregión solicitó el gobernador de Antioquia en un encuentro donde analizó las dificultades de seguridad.

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El martes, el mandatario seccional lideró un Consejo de Seguridad y de Oportunidades Sociales en Granada, donde estuvieron además oficiales de la Policía y del Ejército, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Igualmente, se hicieron presentes otras autoridades locales, encabezadas por los respectivos alcaldes, tanto del municipio anfitrión como de San Carlos, San Rafael, El Peñol y Alejandría.

“Los dos Gaulas, tanto militar como de la Policía, se comprometieron a hacer un plan de acción para contrarrestar la extorsión que, infortunadamente, está tomando lugar en esta zona del departamento”, dijo Rendón al finalizar el encuentro.

Además, el gobernador le insistió a la Fiscalía para que traslade de las cárceles donde actualmente se encuentran recluidos alias Chicote y alias Rayo, dos presuntos integrantes de la banda La Terraza, porque, según dijo, siguen delinquiendo desde donde están.

Anunció así mismo que la Policía está adelantando los estudios de viabilidad para la construcción de una estación de policía en el corregimiento Santa Ana (en Granada), una obra de infraestructura que asumiría el Departamento.

Alias Rayo, de 43 años y quien sería el coordinador de La Terraza en el Oriente, específicamente en El Peñol, Guatapé, Marinilla, Guarne y San Rafael, fue aprehendido a finales de mayo de 2024 en un apartamento de Envigado.

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Pero aparte de su relación con esa añeja estructura delincuencial originada en el Valle de Aburrá y que está en expansión, Rayo sería el enlace para hacer negocios de narcotráfico, secuestro y sicariato con el Clan del Golfo.

Antes de su captura estaba en la lista de los más buscados del Oriente antioqueño y tenía órdenes de captura por el delito de presunto concierto para delinquir agravado.

Alias Chicote, por otra parte, fue capturado en El Peñol por la Policía en septiembre del año pasado, junto con otros tres presuntos integrantes de La Terraza. Los cuatro estarían vinculados con el asesinato de tres personas en ese municipio.

En cuanto al aumento de las extorsiones en el Oriente, informes oficiales hablan del reporte de 550 casos en 2025, lo cual refleja un incremento frente a los 508 eventos de 2024 y los 353 de 2023.

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