“Si él quisiera viajar podría hacerlo”: habla abogado de Carlos Ramón González tras suspensión de circular roja de Interpol

En una decisión poco común que abre nuevos interrogantes en el proceso, la Interpol suspendió la circular roja que pesaba desde septiembre de 2025 contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, señalado como pieza clave en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Fuentes confirmaron que la determinación fue adoptada el pasado jueves, 2 de abril. Tras conocerse la decisión, la Fiscalía radicó una nueva solicitud para reactivar la circular, trámite que ahora depende del análisis administrativo del organismo internacional. En contexto: Interpol suspendió circular roja contra Carlos Ramón González En diálogo con EL COLOMBIANO, el abogado defensor, Iván Cancino, explicó que la caída de la notificación internacional se produjo por errores detectados en el trámite ante la Interpol. “Se cayó esa inscripción en Interpol por unos errores que un grupo de abogados presentamos ante Interpol en Lyon, Francia”, afirmó, aunque evitó dar detalles. “Prefiero guardar silencio, porque si los explico, la Fiscalía podría corregirlos cuando vuelva a presentar la solicitud”.

Según el abogado, la suspensión se dio por la posible vulneración de derechos fundamentales, lo que —a su juicio— refuerza la tesis de la defensa sobre la “falta de garantías” para su cliente en Colombia. “Se cae, en términos generales, por violación de derechos fundamentales, lo que soporta la solicitud de asilo”, sostuvo en diálogo con EL COLOMBIANO. Lea también: Así le ha ido a los ex M-19 en el Gobierno Petro: entre fugitivos, investigados y poco eficientes En la práctica, explicó, el levantamiento de la circular roja implica que González podría desplazarse libremente. “Si él quisiera viajar, podría hacerlo por cualquier lugar”, indicó, y agregó que esto no afecta su condición de asilado ni lo obliga a cambiar su situación actual. Cancino también descartó que su defendido tenga previsto regresar al país o salir del lugar donde se encuentra. “No ha pensado en regresar a Colombia”, dijo, sin entregar detalles sobre su vida actual. Frente a las versiones que lo califican como prófugo, el abogado fue enfático en señalar que esa categoría no existe jurídicamente. “En la calle pueden usar esa palabra ‘prófugo’, pero en el proceso no. Él tiene una condición distinta: es asilado”, afirmó. Cancino indicó que el proceso judicial avanza hacia la etapa preparatoria, en la que se definirán las pruebas de las partes. Reiteró que la estrategia será acudir a todas las instancias, incluso internacionales, para demostrar la inocencia de su cliente.

¿De qué se le acusa a Carlos Ramón González?

González es señalado por la Fiscalía como supuesto autor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Los fiscales a cargo del caso son la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño y el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Sandoval. Según este último, Carlos Ramón González supuestamente se habría reunido con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en septiembre del 2023 en el Palacio de Nariño. Lea también: Corte Suprema dejó en firme orden de captura contra Carlos Ramón González, ¿qué implica? Allí, como director del Dapre, González le habría ordenado que se entregaran 70.000 millones de pesos en contratos a Iván Name, expresidente del Senado ($60.000.000) y Andrés Calle, expresidente de la Cámara ($10.000.000) con el propósito de que brindaran su apoyo en los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el Congreso de la República. Por el momento, González asiste a las audiencias de manera virtual mientras se encuentra protegido en Nicaragua bajo la figura de asilo político.

La vida de Carlos Ramón González en Nicaragua

A principios de 2026 se conoció que Carlos Ramón González vive en un conjunto residencial conformado por cuatro casas. Este está ubicado cerca de la Embajada de Colombia en Nicaragua, según informó la emisora Caracol Radio. “A Carlos Ramón González le quedó gustando ese sector desde cuando vivió gratis en la residencia oficial siendo embajador León Fredy Muñoz, el mismo que le ayudó a conseguir su llegada a Managua y después el asilo político, que le ha permitido burlar justicia”, reveló el periodista Daniel Coronell en ese medio de comunicación.

González estaría residiendo en la vivienda –ubicada en un sector custodiado por diplomáticos rusos– con su esposa Luz Dana Leal, otrora directora de Empleo Trabajo y Emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En diciembre pasado se conoció un controvertido video en el que se observa a González de parranda en Nicaragua, durante un evento promovido por la Cancillería colombiana. El evento se llamó “Noche vallenata Colombia”.

La parranda se llevó a cabo en el Salón Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, ubicado en Managua (capital de ese país) a las 7:00 de la noche. Allí participaron los músicos Camerata Bach y Albeiro González. Días después se conocieron nuevas imágenes en las que se ve a González durante un “trencito” en la parranda vallenata. Allí aparece también el encargado de Negocios de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz, señalado de ser quien supuestamente ayudó a renovar su residencia en ese país. Según la Cancillería, tras divulgarse las imágenes de la actividad cultural realizada en Managua el pasado 11 de diciembre, se le encomendó a la Oficina de Control Disciplinario investigar lo ocurrido.

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