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Argentinos en Medellín se reunirán en “una colonia” para ver la final del Mundial 2026

El encuentro de las personas será a partir del mediodía. El partido empieza a las 2:00 p.m. de Colombia.

  • Los aficionados argentinos (y aquellos que apoyan al equipo suramericano), suelen ser muy pasionales. Foto: Brandon Martínez
    Los aficionados argentinos (y aquellos que apoyan al equipo suramericano), suelen ser muy pasionales. Foto: Brandon Martínez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Ya se acerca el final de la utopía que llevó a pensar, durante más de un mes, que el mundo es uno, que todos, sin importar si alguien en Medellín, Madrid, Buenos Aires o Sri Jayawardenepura, la capital de Sri Lanka, puede ver lo mismo, sentir lo mismo, cuando mira a 22 tipos pateando un balón en la televisión.

El Mundial de Norteamérica termina el domingo. Los ojos de, por lo menos, 2.000 millones de personas, estarán puestos durante 90 minutos –o más si hay tiempo extra y penaltis– en lo que pase en el estadio MetLife de Nueva York entre las selecciones de Argentina y España en la final de la primera Copa del Mundo en que participaron 48 equipos nacionales.

¿Dónde se reunirán los argentinos para ver el partido en Medellín?

Argentina busca ser el primer bicampeón consecutivo desde que Brasil, su gran rival, lo consiguió en 1958 y 1962. El elenco suramericano ganó en el Mundial de 2022 con una actuación brillante de Lionel Messi. Ahora, con el capitán disputando su última Copa del Mundo a los 39 años, sus aficionados esperan que el domingo vuelva a levantar la copa.

Los argentinos viven con gran fervor el fútbol. En ese país este deporte es casi una religión que les despierta un sentimiento que solo ellos entienden y que, en situaciones como una final de Mundial, aumenta si están lejos. Por eso, en ocasiones como la que se vivirá el domingo, se buscan entre ellos: quieren sentir su patria cerca.

Ese fue el motivo por el que Tamara Legarreta y Jazmin Azpeitia, un par de argentinas que viven en Medellín, decidieron promover una “junta” de la colonia argentina de la capital de Antioquia y los colombianos que quieran apoyar a Argentina en el Centro Comercial Obelisco, frente al estadio Atanasio Girardot, para ver juntos el encuentro.

El movimiento empezó por Instagram, cuando subieron un video haciendo la convocatoria. Después pasó a WhatsApp, donde crearon un grupo que, al momento de publicación de esta nota, hay 822 personas. De ellas, la mayoría llegarán a los bajos del Obelisco desde el mediodía del domingo para ver el encuentro y alentar al equipo de Lionel Messi, con los cánticos de cancha que han enviado por el grupo para que todos se los aprendan. Los hinchas que atendieron a la convocatoria irán con la camiseta de la Selección Argentina.

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