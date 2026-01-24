“Es como si uno va a mercar y dice que paga en 8 meses”: secretaria de Salud sobre los millones adeudados a la red hospitalaria de Antioquia

La crítica situación que padece Antioquia en su red hospitalaria parece haber tocado fondo. Y es que en una entrevista que dio a EL COLOMBIANO la secretaria de Salud del departamento, Marta Cecilia Ramírez, explicó de manera detallada cómo el actuar del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, sigue desangrando hospitales, personal médico, administrativo e incluso, a cientos de pacientes que viven en medio de la zozobra ante la falta de medicamentos y atención.

Lo más preocupante del asunto es que entre más incrementan las deudas es más incierta la forma de cubrirlas por parte de EPS intervenidas como la Nueva EPS y Savia Salud, pues los plazos que en un primer momento se acordaron hoy están en el limbo, como las esperanzas de aquellos que aún creen en una solución en medio de tanto caos.

Lea más: Organización dice que amenaza de Petro de liquidar las EPS intervenidas aumenta riesgo para pacientes

“Hoy la recuperación de cartera para los hospitales de Antioquia está, en promedio, a ocho meses. La Nueva EPS subió, a partir de la intervención, de $1 billón que debía a $3 billones, y es por eso que estamos todos tan mal. Entre 2022 y 2023, la cartera empezó a disminuir incluso con punto final, pero cerrando el 2023 al 2025, la escalada es impresionante, una pendiente casi de 90 grados... El ministro dice que no conoce la situación, pero estos datos son del SIH que es el Sistema de Información hospitalario en el que cada tres meses se dispone de toda la información”, dijo la secretaria.

A su vez, señaló que de $8.000 millones que la Nueva EPS debe al Hospital San Rafael de Itagüí, sólo se han abonado $19 millones, una cifra irrisoria ante la precariedad que hoy día se vive en este centro médico adscrito a la Gobernación de Antioquia.