Secuestraron a 48 personas este año en Antioquia: 26 más que en 2024

Dos hombres, vestidos de policías, sacaron de su vivienda en Marinilla, Oriente antioqueño, a Sebastián López Jaramillo para secuestrarlo. Este hecho fue uno de los 48 raptos, en todas sus modalidades, que se han presentado este año en Antioquia, lo que representa un incremento de 26 casos si se comparan las estadísticas con 2024. De hecho, este es un fenómeno que va en incremento en los últimos años.
De acuerdo con los registros de la Policía Nacional, desde 2021 este flagelo va al alza en Antioquia y se prevé que este 2025 sea uno de los años con mayor cantidad de casos, solo superado por los 54 que se registraron en todo 2023. El año pasado fueron 39 casos totales al 31 de diciembre (22 con corte al 31 de octubre); y tanto en 2022 como en 2021 fueron 31 secuestros.