Estos fueron los productos más pedidos en Rappi en 2025

La startup Rappi se ha consolidado como uno de los unicornios tecnológicos más valiosos en el país y en Latinoamérica. Parte de esto ha sido su crecimiento en Colombia, así lo revela su Rewind 2025, el balance de la aplicación respecto al año anterior. En este balance, la compañía reveló su influencia en territorio nacional, donde amplió su presencia a 10 ciudades, siendo los nuevos puntos Ibagué, Popayán y Cartagena. Lea también: Este es el top 10 de las startups más valiosas de Colombia: Rappi, Habi y Addi lideran el ranking Rappi también compartió en su balance algunos datos, como los productos favoritos de los colombianos, el día con más pedidos y los kilómetros recorridos en 2025.

La hamburguesa, el sushi y las arepas lideraron la “batalla de sabores” en Rappi

De acuerdo con el Rappi Rewind 2025, la hamburguesa fue el producto más solicitado a través de la app con más de 1,8 millones de órdenes en el año. Así mismo, el sushi superó en órdenes al tradicional pollo asado, teniendo algo más de 700.000 pedidos. En otra batalla, la arepa ganó terreno sobre la empanada, teniendo 510.000 órdenes en el 2025. En el caso de las temporadas, también hubo un repunte por las tradiciones navideñas, pues se registraron más de 120.000 pedidos que incluyeron buñuelos y natilla.

En el caso de los licores, la Club Colombia Dorada fue la más pedida los fines de semana y en la categoría de Rappi Turbo los productos más solicitados entre las 6:00 a. m. y las 9:00 a. m. fueron los bananos, los huevos y el aguacate Hass.

El usuario más fiel, la entrega más rápida, la propina más alta y otros récords en Rappi