EE. UU. está al borde de cierre parcial del Gobierno por choque entre demócratas y Trump sobre ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se encamina el viernes hacia una nueva parálisis presupuestaria debido al fracaso de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre la manera en que actúa la policía de inmigración (ICE) tras dos tiroteos mortales en Mineápolis.
Los demócratas se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS mientras no se introduzcan cambios profundos en las operaciones del ICE, la agencia federal encargada de llevar a cabo la ofensiva antinmigración del presidente republicano Donald Trump.
