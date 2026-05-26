Semáforos con sonido y pantallas LED entraron en operación en el área central de Envigado

Ocho señales acústicas peatonales entraron en funcionamiento dentro de la red semafórica del área céntrica de Envigado. Esta innovación tecnológica busca garantizar una movilidad más segura, eficiente e incluyente, según expresó la Alcaldía de este municipio del sur del Valle de Aburrá.

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Los dispositivos, localizados en la carrera 42 entre calles 37 sur y 39 sur, en ambos sentidos de la calzada, generan una señal sonora sincronizada con el semáforo que permite a los transeúntes identificar el momento adecuado para cruzar, siendo especialmente útiles para la población con discapacidad visual.

Los nuevos equipos se suman a los cuatro semáforos dinámicos peatonales y vehiculares ya instalados en las intersecciones de la carrera 43 entre calles 38 sur y 37 sur. Se trata de una tecnología de punta que combina pantallas LED de alta resolución con información auditiva integrada, ofreciendo una guía completa para todos los usuarios de las vías.

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Pero además, a diferencia de los sistemas convencionales, los nuevos semáforos dinámicos ajustan automáticamente los tiempos de las fases mediante un sistema inteligente que responde a las condiciones del tráfico en tiempo real.

La señalización instalada muestra de forma clara los tiempos de las fases semafóricas, previniendo el cruce durante la luz roja y reduciendo el riesgo de posibles accidentes. A las señales visuales se suman los sonidos que anuncian el estado de cada fase, como guía adicional para personas con discapacidad visual.

La transición de una semaforización estática a una dinámica pretende reducir los riesgos de incidentes viales, agilizar los cruces y mejorar el manejo de los flujos en las intersecciones.

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Esto trae consigo beneficios como la reducción de riesgos de accidentes, mayor agilidad en los cruces, más seguridad vial para los peatones y ahorro de tiempo.