Las propuestas y desafíos de los 11 senadores que liderarán bancada antioqueña en el Congreso

El principal reto de la bancada antioqueña que este lunes se posesiona en el Congreso será restablecer la interlocución con el poder central y garantizar partidas presupuestales en el cuatrienio 2026-2030 para el departamento. Este bloque —que será liderado por 11 senadores paisas— recibirá este 20 de julio la misión de rescatar los proyectos críticos de seguridad, infraestructura, salud y política social que sufrieron un freno institucional por cuenta de la polarización entre el Gobierno Nacional de Gustavo Petro y el departamento durante los últimos cuatro años. La bancada de Antioquia en el Senado sufrió un declive al perder la barrera de los 12 escaños, una situación que no se presentaba en los últimos cuatro periodos electorales. Los comicios de marzo dejaron al departamento con 11 curules en lugar de las 14 que ostentaba, debido al desplome de los partidos Conservador, de la U y la ASI, cuyas pérdidas sumaron cinco puestos. Este vacío fue parcialmente compensado por el Centro Democrático, que ganó dos senadores más, y por el Pacto Histórico, que sumó un escaño; ambas colectividades reflejaron en Antioquia su dominio a nivel nacional, donde obtuvieron 3 millones y 4,4 millones de sufragios. El nuevo bloque de senadores de Antioquia combina experiencia legislativa con caras nuevas. Solo dos congresistas lograron mantener su curul, cuatro dieron el salto desde la Cámara de Representantes y cinco legisladores ingresan por primera vez al Congreso. El relevo y la consolidación de liderazgos marcan la nueva nómina del Centro Democrático en la cámara alta, partido que tiene cinco de los 11 senadores paisas. Por un lado, los exrepresentantes Juan Espinal (electo en 2018) y Hernán Cadavid (electo en 2022) capitalizaron su experiencia en la Cámara para conquistar un escaño en el Senado, un camino diferente al de Esteban Quintero, quien se mantiene como el único senador de la bancada en repetir curul.

La renovación llega de la mano de las abogadas Julia Correa y María Clara Posada, cuyos perfiles apuntan a renovar las vocerías estratégicas del partido en el Congreso. Con tres mujeres al frente de su agenda, el Pacto Histórico es la segunda colectividad con más senadores originarios de Antioquia. Se trata de la exministra de Salud, Carolina Corcho, la senadora repitente Isabel Cristina Zuleta y la debutante Kamelia Zuluaga, todas defensoras del proyecto de gobierno actual. Sus curules forman parte de los 25 escaños logrados por el Pacto Histórico en el Senado, consolidándose como la bancada mayoritaria del Congreso gracias a que obtuvieron la votación más alta a nivel nacional para la cámara alta. Los otros tres senadores antioqueños pertenecen a los partidos tradicionales. La bancada liberal incorpora a la hoy representante María Eugenia Lopera —ficha clave en la pasada discusión de la reforma a la salud y miembro del grupo del exsenador Julián Bedoya— gracias a un robusto respaldo de 126.000 votos, así como al exalcalde de Sabaneta, Santiago Montoya, quien se consolidó como la sorpresa de las elecciones de marzo con más de 88.000 sufragios. Por el Partido Conservador, el grupo de Carlos Andrés Trujillo garantizó su continuidad en el Capitolio con el triunfo de Daniel Restrepo Carmona. Esta movida le permite a Trujillo concentrar sus esfuerzos en el panorama local de 2027, año en el que planea competir nuevamente por la Alcaldía de Itagüí, epicentro de su poder electoral.

¿Cómo se moverá la bancada?

De acuerdo con analistas consultados, la prioridad de los congresistas antioqueños debe centrarse en definir las obras clave del departamento y asegurar un rol activo en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 del presidente Abelardo de la Espriella. El futuro de los grandes proyectos de Antioquia dependerá de cómo los congresistas reorganicen sus equipos, se articulen con los 125 alcaldes y el gobernador, y definan su relación con el nuevo mandatario para romper el distanciamiento institucional en el que quedó Antioquia en el periodo 2022-2026. El senador Juan Espinal (CD) lamentó la falta de unión en la delegación antioqueña e invitó a seguir el ejemplo de unificación de la bancada costeña para empezar a actuar como un verdadero cuerpo colegiado, más allá de los partidos o ideologías. “Si alguien nos da ejemplo de unificación es la bancada costeña, en Antioquia no lo hemos logrado, es una reflexión que todos debemos hacer”, dijo. Para el congresista Hernán Cadavid (CD), el desafío inmediato del bloque parlamentario es restablecer los canales institucionales entre el Ejecutivo central y las administraciones locales, un paso que considera indispensable para la gestión regional. Para el electo senador liberal, Santiago Montoya, además de trabajar como una célula, la bancada antioqueña debe meterse de lleno en garantizar la financiación de los cuellos de botella de infraestructura, resolver los problemas de saneamiento básico en las subregiones y apostar por un plan de vivienda que impacte el déficit del departamento que se sitúa en 21,7%.

Problemas y propuestas

La crisis de seguridad se consolida como una de las mayores alertas para los senadores electos. En medio de los diálogos de la “paz total”, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal con mayor expansión en Antioquia, copando 80 municipios frente a los 60 que controlaba antes del proceso. Su pie de fuerza nacional también se disparó: pasó de unos 4.000 integrantes en 2020 a más de 10.000 en la actualidad. Este despliegue financiero y operativo se ha visto impulsado por el auge de rentas como la minería ilegal en el Bajo Cauca y el Occidente antioqueño, que sirven de combustible para reclutar redes armadas y logísticas. El fenómeno ya golpea con fuerza al Oriente antioqueño, donde dos de sus facciones han disparado los homicidios, el microtráfico y la extorsión comercial en los principales cascos urbanos. Hernán Cadavid dijo que la ley de “paz total” permitió el fortalecimiento de los grupos armados, por lo que su primera propuesta será presentar la derogatoria de esa ley. Otra preocupación es el riesgo de un apagón ante la inminente llegada de un fenómeno de El Niño severo y la estrechez operativa del Sistema Interconectado Nacional. El senador Juan Espinal anunció que tiene lista una robusta agenda legislativa que incluye un paquete de proyectos de ley para elevar la energía a política de Estado y derecho de tercera generación. Su propuesta contempla además la flexibilización de trámites minero-ambientales, la reglamentación de la consulta previa y un acto legislativo para declarar al municipio de Jericó como Distrito Cultural, Turístico y Religioso de la Nación. Asimismo, el congresista enfatizó en la necesidad de insistir en la construcción de Espíritu Santo, un proyecto hidroeléctrico de alto impacto nacional que tendría la capacidad de generar 1.200 megavatios de energía en el río Cauca.

La infraestructura y la salud

La cartera de las EPS intervenidas con la red hospitalaria de Antioquia sufrió un aumento histórico al pasar de 1,8 billones de pesos en 2022 a superar los 7 billones de pesos en 2026. Ante este panorama, la Secretaría de Salud e Inclusión Social del departamento advirtió que las intervenciones ejecutadas por el Gobierno Nacional fracasaron, provocando un colapso operativo, el desfinanciamiento de las IPS y la vulneración del derecho a la salud de los usuarios. Frente a esta crisis, el senador electo Santiago Montoya anunció que radicará una iniciativa legislativa orientada a sanear las finanzas de los hospitales públicos y garantizar su sostenibilidad económica. En infraestructura los pendientes sobresalen en cada frente. La falta de gestión del Gobierno Nacional ha paralizado proyectos vitales para la competitividad regional, encabezados por la modernización del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que sigue a la espera de una segunda pista y una nueva terminal. A este rezago se suman los tramos inconclusos de las vías 4G y el estancamiento de la concesión para una autopista de última generación en la ruta Medellín-Bogotá. “Hacemos un llamado al gobierno de De la Espriella para que se enfoque en terminar la vía 4G Pacífico 1, la cual conectará a Antioquia con el Chocó y el Eje Cafetero; esta obra es fundamental para mejorar la competitividad y la logística del país, contrario a lo que afirmaba Petro al decir que era un proyecto para los ricos”, señaló Espinal. Montoya anunció, por su parte, un proyecto de ley para modificar las funciones de las cajas de compensación. La iniciativa busca permitir que el subsidio de vivienda otorgado por estas entidades se pueda destinar directamente al pago de la cuota inicial de los inmuebles, aliviando el dilema actual de las familias que deben elegir entre pagar un arriendo o costear dicha cuota. Otra de las banderas de Montoya es una reforma al sistema penitenciario que abra la puerta para que los internos puedan trabajar desde los centros de reclusión. Con esto se busca que coticen a seguridad social y, al mismo tiempo, tengan la posibilidad de generar y girar recursos económicos para el sustento de sus familias.

Las prioridades de Antioquia

El gobernador Andrés Julián Rendón, que mañana celebrará el 20 de julio con el presidente electo Abelardo De la Espriella en el Túnel del Toyo, le llevará al mandatario cinco propuestas para recuperar al país en 100 días. Las propuestas se concentran en cuatro ejes principales. El primero es la seguridad y defensa. Propone una política de “cero diálogos y negociaciones” con estructuras criminales, enfocada exclusivamente en el sometimiento judicial. Exige neutralizar a 19 objetivos de alto valor (cabecillas de las Farc, Eln, Clan del Golfo y El Mesa), reanudar operaciones aéreas contra el Bloque de alias “Calarcá” y reactivar la aspersión de cultivos ilícitos con drones. Otro capítulo es la infraestructura férrea. Solicitó la firma del acta de entrega parcial de Invías para los corredores Bello–Cabañas y Cabañas–Grecia para revivir el Ferrocarril de Antioquia. Además, pedirá gestionar el derecho de vía hasta Ciénaga (Magdalena) y agilizar el aval del Ministerio de Cultura para intervenir el Túnel de la Quiebra. En sintonía con el senador Espinal, Rendón plantea una estrategia liderada por el Ministerio de Minas para estabilizar el sistema eléctrico nacional. Incluye aumentar el agua embalsada en Hidroituango, encender de inmediato las termoeléctricas, acelerar licencias de proyectos de energía firme y adelantar los relojes una hora para aprovechar la luz del día. Por último, insiste en una reforma drástica al modelo de recaudo para que las regiones ejecuten sus propios recursos. Propone un proyecto ante el Congreso para sustituir el Sistema General de Participaciones actual por un Sistema General de Participaciones Territorial, el cual se financiaría directamente con los recursos del impuesto de renta y complementarios.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son las obras de infraestructura vial y aeroportuaria paralizadas en Antioquia? Los proyectos clave que se encuentran rezagados o paralizados son la modernización del aeropuerto José María Córdova de Rionegro (que espera una segunda pista y una nueva terminal), los tramos inconclusos de las vías 4G (especialmente Pacífico 1) y la concesión para una autopista en la ruta Medellín-Bogotá. ¿Qué medidas incluye la propuesta de “Mesa Antiapagón” para el sistema eléctrico? ¿Qué cambios plantea Antioquia para revivir su Ferrocarril regional? La estrategia contempla aumentar el volumen de agua embalsada en Hidroituango, encender de manera inmediata las centrales termoeléctricas, agilizar los tiempos de aprobación para proyectos de energía en firme y adelantar los relojes una hora en todo el país para optimizar el uso de la luz natural. El plan requiere la firma de un acta de entrega parcial por parte de Invías para los corredores Bello-Cabañas y Cabañas-Grecia. Asimismo, demanda la gestión de un derecho de vía para conectar la ruta hasta Ciénaga (Magdalena) y la aprobación del Ministerio de Cultura para intervenir el Túnel de la Quiebra.