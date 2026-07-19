Las propuestas y desafíos de los 11 senadores que liderarán bancada antioqueña en el Congreso

El principal reto de la bancada antioqueña que este lunes se posesiona en el Congreso será restablecer la interlocución con el poder central y garantizar partidas presupuestales en el cuatrienio 2026-2030 para el departamento. Este bloque —que será liderado por 11 senadores paisas— recibirá este 20 de julio la misión de rescatar los proyectos críticos de seguridad, infraestructura, salud y política social que sufrieron un freno institucional por cuenta de la polarización entre el Gobierno Nacional de Gustavo Petro y el departamento durante los últimos cuatro años.
La bancada de Antioquia en el Senado sufrió un declive al perder la barrera de los 12 escaños, una situación que no se presentaba en los últimos cuatro periodos electorales. Los comicios de marzo dejaron al departamento con 11 curules en lugar de las 14 que ostentaba, debido al desplome de los partidos Conservador, de la U y la ASI, cuyas pérdidas sumaron cinco puestos. Este vacío fue parcialmente compensado por el Centro Democrático, que ganó dos senadores más, y por el Pacto Histórico, que sumó un escaño; ambas colectividades reflejaron en Antioquia su dominio a nivel nacional, donde obtuvieron 3 millones y 4,4 millones de sufragios.
El nuevo bloque de senadores de Antioquia combina experiencia legislativa con caras nuevas. Solo dos congresistas lograron mantener su curul, cuatro dieron el salto desde la Cámara de Representantes y cinco legisladores ingresan por primera vez al Congreso.
El relevo y la consolidación de liderazgos marcan la nueva nómina del Centro Democrático en la cámara alta, partido que tiene cinco de los 11 senadores paisas.
Por un lado, los exrepresentantes Juan Espinal (electo en 2018) y Hernán Cadavid (electo en 2022) capitalizaron su experiencia en la Cámara para conquistar un escaño en el Senado, un camino diferente al de Esteban Quintero, quien se mantiene como el único senador de la bancada en repetir curul.