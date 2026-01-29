‘Súper aguaceros’ serán cada vez más comunes en Medellín: qué son y cuáles son las zonas más afectadas

“Hoy llueve más que hace diez años y todo indica que dentro de otros diez lloverá más que hoy. Aguaceros fuertes y prolongados se cernirán sobre la ciudad. Y no es un asunto meramente especulativo: hace una década se necesitaban 15 aguaceros para alcanzar 100 milímetros de lluvia; esa cantidad ya cae en apenas 10”.
Con este párrafo iniciaba un artículo publicado por este mismo diario en mayo de 2022 con cierto tono profético. Sin embargo, lo visto el miércoles demostró que el vaticinio no solo se cumplió, sino que ahora es peor de lo que se esperaba. Así lo demuestra lo ocurrido este 28 de enero cuando en tan solo 44 minutos cayeron 87 milímetros, es decir, la lluvia que se registra en todo un enero en El Poblado. En datos simples: en la mitad del tiempo de un partido de fútbol llovió la cantidad de agua que habitualmente cae en 30 días desde San Diego hasta La Frontera.
Y es que los datos emitidos por las entidades ambientales como el Área Metropolitana y Corantioquia confirman que ha sido un enero inusual en Antioquia. Pues en lo que va de 2026 se triplicó el promedio histórico mensual de precipitaciones, con un factor común: fuertes tormentas en cortos periodos de tiempo, los llamamos “súper aguaceros”.
