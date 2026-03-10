“Voy a hacerle control político al gobierno que sea”: Daniel Briceño

Cuando tenía 15 años, Daniel Briceño estudiaba en el colegio en concesión La Giralda en el sur de Bogotá —sector popular de la capital— y lo llevaron a conocer la Cámara de Representantes para participar en un modelo juvenil de Naciones Unidas. “Desde ahí pensé que llegar a ese lugar era imposible para alguien como yo”, recuerda y agrega: “Dios y Bogotá rompieron ese imposible”. En efecto, el joven abogado de 34 años se convirtió en el congresista más votado de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, obtuvo más de 262.000 votos, convirtiéndose en el tercer legislador más votado de la historia, tan solo después de los otrora senadores Antanas Mockus (540.000) y Álvaro Uribe Vélez (875.500). Es decir, a punta de voto de opinión, Briceño es el representante a la Cámara más votado de todas las elecciones en la cámara baja. Su votación permitió jalar la lista del Centro Democrático en Bogotá, que obtuvo 6 escaños y lo proyecta como una de las grandes figuras de la oposición al Gobierno Petro y en la derecha. En diálogo con EL COLOMBIANO, el nuevo congresista habla de su historia de vida, de las apuestas que tendrá en el Congreso y de su apoyo para las presidenciales. ¿Alguna vez imaginó que después de Álvaro Uribe y Antanas Mockus tendría la votación más alta en la historia del Congreso? “En realidad nunca. Jamás me imaginé una cosa así. O sea, si le sincero con la respuesta, yo jamás me imaginé una vaina así. Todavía no he terminado de digerir lo que pasó el domingo, pero estamos muy contentos con el apoyo masivo y además desde Bogotá, o sea, es impresionante”.

Quiero preguntarle por una cosa que ha llamado mucho la atención: la historia de su abuelo. Cuéntenos un poco de eso, porque ha conmovido a mucha gente y es una historia muy particular. “Lo que le he contado a la gente y que se difundió en redes sociales, es que obviamente yo tengo los dos apellidos de mi mamá: Briceño Montes. Pero lo llamativo es que yo fui NN durante tres años. Es decir, yo nací el 2 de junio del 91 y me registraron hasta el 93 o 94. Esto porque mi mamá se quedó esperando durante mucho tiempo que mi papá apareciera, hasta que mi abuelo la obligó a registrarme y le dijo: ‘¿cómo así que se va a esperar tanto tiempo?’. Desde ahí mi abuelo ha sido mi figura paterna. Siempre ha estado pendiente de mí, es un ejemplo. Él me enseñó todo: me enseñó a trabajar, me enseñó los valores de la vida, pero sobre todo los valores del mérito. Mi abuelo es una persona que premia mucho mérito. Él me pagó la universidad, pero lo curioso es que a mi abuelo una vez se le perdió la cédula y una habitante de calle la cogió. Ese habitante murió en la calle y a mi abuelo lo declararon muerto. Entonces no le siguieron pagando la pensión y, después de un proceso larguísimo en donde lo reconocieron como vivo, le dieron un retroactivo. Y gracias a eso fue que mi abuelo me pagó la universidad. Entonces, son cosas de la vida que pasan y que han marcado mucho mi historia”. ¿Qué lectura hace de los resultados más allá de su votación arrasadora? ¿Cómo ve que quedó el Congreso y el Centro Democrático? “En Bogotá, empiezo por ahí, creo que si usted, de las 18 curules de Cámara de Bogotá, 15 están entre el Pacto Histórico, Centro Democrático y una de Salvación Nacional. El Centro Democrático tiene 6, que es la mayor votación en la historia del partido aquí en Bogotá, el mayor desempeño. Y más la de Salvación Nacional somos 7. Entonces, lo primero es que aquí hay dos bloques: uno el de la oposición de ahora y el del gobierno oficialista. Hay dos visiones de país, hay dos visiones de sociedad. El mayor afectado, y yo creo que el mayor perdedor en todas las elecciones, es el centro político: el Partido Verde, el Nuevo Liberalismo. Son los grandes perdedores de todo esto”. ¿Por qué lo cree? “Aquí la gente está buscando ideas claras, ideas firmes, pero también que les comiencen a dar soluciones y a mostrar el camino. Creo que eso es muy importante. El gran perdedor son los partidos del centro político. Pero también hay que reconocer que las maquinarias políticas lamentablemente siguen mandando en Colombia, y eso es una realidad de la cual nos vamos a librar de a poquito y todavía a largo plazo. Pero el ejercicio, de opinión que hicimos nosotros, por ejemplo, golpeó a muchas maquinarias aquí en Bogotá, porque les quitó mucho voto y los dejó sin espacio”.