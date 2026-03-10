x

“Voy a hacerle control político al gobierno que sea”: Daniel Briceño

Reconocido por sus denuncias contra el Gobierno Petro, este abogado es el congresista más votado de las elecciones recientes: 262.000 votos para ser representante a la Cámara por Bogotá.

  • Briceño fue concejal de Bogotá, pero renunció para lanzarse a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. FOTO dANIEL BRICEÑO
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

hace 46 minutos
bookmark

Cuando tenía 15 años, Daniel Briceño estudiaba en el colegio en concesión La Giralda en el sur de Bogotá —sector popular de la capital— y lo llevaron a conocer la Cámara de Representantes para participar en un modelo juvenil de Naciones Unidas. “Desde ahí pensé que llegar a ese lugar era imposible para alguien como yo”, recuerda y agrega: “Dios y Bogotá rompieron ese imposible”.

En efecto, el joven abogado de 34 años se convirtió en el congresista más votado de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, obtuvo más de 262.000 votos, convirtiéndose en el tercer legislador más votado de la historia, tan solo después de los otrora senadores Antanas Mockus (540.000) y Álvaro Uribe Vélez (875.500). Es decir, a punta de voto de opinión, Briceño es el representante a la Cámara más votado de todas las elecciones en la cámara baja. Su votación permitió jalar la lista del Centro Democrático en Bogotá, que obtuvo 6 escaños y lo proyecta como una de las grandes figuras de la oposición al Gobierno Petro y en la derecha.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el nuevo congresista habla de su historia de vida, de las apuestas que tendrá en el Congreso y de su apoyo para las presidenciales.

¿Alguna vez imaginó que después de Álvaro Uribe y Antanas Mockus tendría la votación más alta en la historia del Congreso?

“En realidad nunca. Jamás me imaginé una cosa así. O sea, si le sincero con la respuesta, yo jamás me imaginé una vaina así. Todavía no he terminado de digerir lo que pasó el domingo, pero estamos muy contentos con el apoyo masivo y además desde Bogotá, o sea, es impresionante”.

Quiero preguntarle por una cosa que ha llamado mucho la atención: la historia de su abuelo. Cuéntenos un poco de eso, porque ha conmovido a mucha gente y es una historia muy particular.

“Lo que le he contado a la gente y que se difundió en redes sociales, es que obviamente yo tengo los dos apellidos de mi mamá: Briceño Montes. Pero lo llamativo es que yo fui NN durante tres años. Es decir, yo nací el 2 de junio del 91 y me registraron hasta el 93 o 94. Esto porque mi mamá se quedó esperando durante mucho tiempo que mi papá apareciera, hasta que mi abuelo la obligó a registrarme y le dijo: ‘¿cómo así que se va a esperar tanto tiempo?’. Desde ahí mi abuelo ha sido mi figura paterna. Siempre ha estado pendiente de mí, es un ejemplo. Él me enseñó todo: me enseñó a trabajar, me enseñó los valores de la vida, pero sobre todo los valores del mérito. Mi abuelo es una persona que premia mucho mérito.

Él me pagó la universidad, pero lo curioso es que a mi abuelo una vez se le perdió la cédula y una habitante de calle la cogió. Ese habitante murió en la calle y a mi abuelo lo declararon muerto. Entonces no le siguieron pagando la pensión y, después de un proceso larguísimo en donde lo reconocieron como vivo, le dieron un retroactivo. Y gracias a eso fue que mi abuelo me pagó la universidad. Entonces, son cosas de la vida que pasan y que han marcado mucho mi historia”.

¿Qué lectura hace de los resultados más allá de su votación arrasadora? ¿Cómo ve que quedó el Congreso y el Centro Democrático?

“En Bogotá, empiezo por ahí, creo que si usted, de las 18 curules de Cámara de Bogotá, 15 están entre el Pacto Histórico, Centro Democrático y una de Salvación Nacional. El Centro Democrático tiene 6, que es la mayor votación en la historia del partido aquí en Bogotá, el mayor desempeño. Y más la de Salvación Nacional somos 7. Entonces, lo primero es que aquí hay dos bloques: uno el de la oposición de ahora y el del gobierno oficialista. Hay dos visiones de país, hay dos visiones de sociedad.

El mayor afectado, y yo creo que el mayor perdedor en todas las elecciones, es el centro político: el Partido Verde, el Nuevo Liberalismo. Son los grandes perdedores de todo esto”.

¿Por qué lo cree?

“Aquí la gente está buscando ideas claras, ideas firmes, pero también que les comiencen a dar soluciones y a mostrar el camino. Creo que eso es muy importante. El gran perdedor son los partidos del centro político. Pero también hay que reconocer que las maquinarias políticas lamentablemente siguen mandando en Colombia, y eso es una realidad de la cual nos vamos a librar de a poquito y todavía a largo plazo. Pero el ejercicio, de opinión que hicimos nosotros, por ejemplo, golpeó a muchas maquinarias aquí en Bogotá, porque les quitó mucho voto y los dejó sin espacio”.

¿Cuál va a ser su apuesta concreta en la Cámara de Representantes? La gente lo reconoce por las denuncias, investigación de contratos, política de austeridad, incluso amplitud en posiciones que no son tan comunes en el Centro Democrático. ¿Qué apuesta nueva va a tener y cuáles son sus expectativas?

“Mire, lo primero tiene que ver con el control. La gente tiene que entender que el control política va a ser permanente a todos los gobiernos, sea el que sea. Espero que sea el de nosotros, pero va a haber control para todo el mundo. Segundo, que es muy importante: colegios en concesión. Nosotros vamos a trabajar por levantar todos los temas legales para que haya más colegios concesionados en el país. Necesitamos comenzar a quitarle el monopolio de la educación al magisterio y Recode y ponerle competencia al sistema público.

Tercero, también clave: vamos a cambiar la forma como se está cobrando el SOAT en el país. Y cuarto, como se lo dijimos en campaña a la gente, vamos a eliminar el sistema de patios y grúas para ir hacia una inmovilización inteligente de los vehículos. Entonces creo que esos cuatro temas van a ser esenciales, aunque le cuento que tenemos 16 temas ya listos, hechos y trabajados”.

Cuando dice “un gobierno nuestro”, ¿habla de Paloma Valencia o de Abelardo de la Espriella? ¿Cómo ve ahora el escenario para primera vuelta?

“Yo soy un hombre de partido, un hombre juicioso. En este momento estamos con Paloma Valencia, ganamos la consulta y vamos a trabajar ahí, porque nosotros somos de palabra, somos serios y somos obviamente de partido, que es el Centro Democrático”.

