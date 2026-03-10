“Voy a hacerle control político al gobierno que sea”: Daniel Briceño

Cuando tenía 15 años, Daniel Briceño estudiaba en el colegio en concesión La Giralda en el sur de Bogotá —sector popular de la capital— y lo llevaron a conocer la Cámara de Representantes para participar en un modelo juvenil de Naciones Unidas. “Desde ahí pensé que llegar a ese lugar era imposible para alguien como yo”, recuerda y agrega: “Dios y Bogotá rompieron ese imposible”.
En efecto, el joven abogado de 34 años se convirtió en el congresista más votado de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, obtuvo más de 262.000 votos, convirtiéndose en el tercer legislador más votado de la historia, tan solo después de los otrora senadores Antanas Mockus (540.000) y Álvaro Uribe Vélez (875.500). Es decir, a punta de voto de opinión, Briceño es el representante a la Cámara más votado de todas las elecciones en la cámara baja. Su votación permitió jalar la lista del Centro Democrático en Bogotá, que obtuvo 6 escaños y lo proyecta como una de las grandes figuras de la oposición al Gobierno Petro y en la derecha.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el nuevo congresista habla de su historia de vida, de las apuestas que tendrá en el Congreso y de su apoyo para las presidenciales.
¿Alguna vez imaginó que después de Álvaro Uribe y Antanas Mockus tendría la votación más alta en la historia del Congreso?
“En realidad nunca. Jamás me imaginé una cosa así. O sea, si le sincero con la respuesta, yo jamás me imaginé una vaina así. Todavía no he terminado de digerir lo que pasó el domingo, pero estamos muy contentos con el apoyo masivo y además desde Bogotá, o sea, es impresionante”.