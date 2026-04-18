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Temblor de 4.0 sacude a Antioquia en la mañana de este sábado 18 de abril

Tras los dos movimientos telúricos profundos que despertaron en la madrugada a los habitantes del nororiente colombiano, un nuevo sismo de magnitud 4.0 en Antioquia.

  • Según el SGC, la magnitud fue de 4.0 en la escala de Richter, profundidad superficial (menor a 30 kilómetros). FOTO: SGC.
    Según el SGC, la magnitud fue de 4.0 en la escala de Richter, profundidad superficial (menor a 30 kilómetros). FOTO: SGC.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Colombia no ha parado de temblar este sábado 18 de abril. Lo que comenzó como un despertar agitado en el departamento de Santander con dos sismos continuos, se ha convertido en una jornada de vigilancia nacional luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmara un tercer evento sísmico, esta vez en Antioquia.

A las 09:04 a. m., los sistemas de alerta del SGC registraron un nuevo movimiento telúrico que sacudió con fuerza la subregión del Nordeste antioqueño.

Según el SGC, la magnitud fue de 4.0 en la escala de Richter, profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), con epicentro en Anorí, Antioquia. Municipios en zona de influencia directa: Anorí (a 3 km), Amalfi (a 17 km) y Campamento (a 20 km).

Puede leer: Dos temblores en Los Santos, Santander, despertaron al país este 18 de abril

Los Santos: el epicentro del doble madrugón

Este nuevo evento en Antioquia ocurre apenas horas después de que el Nido Sísmico de Bucaramanga, uno de los más activos del mundo, generara dos temblores consecutivos durante la madrugada.

El primero y más fuerte se registró a las 05:24 a. m. con epicentro en el municipio de Los Santos (Santander). Alcanzó una magnitud de 4.6 y una profundidad de 147 kilómetros. Su onda expansiva fue reportada en Boyacá, Cundinamarca y varias zonas de Antioquia.

Apenas 29 minutos después, a las 05:53 a. m., la tierra volvió a moverse en el mismo municipio con un segundo sismo de magnitud 3.3 y una profundidad de 148 kilómetros.

Siga leyendo: ¿Lo sintió? Temblor sacudió al Occidente antioqueño en la tarde de este jueves

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