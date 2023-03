“Nos bajaron del avión y nos dejaron botados”: viajeros varados en Rionegro narran su calvario por crisis de Viva

El drama de estos argentinos se suma al de más de un centenar de peruanos, quienes estaba esperando el viaje hacia Lima y cuando llegaron en las primeras horas del martes, les dijeron que no había aviones para llevarlos.

Después de más de 15 horas atrapada en Medellín con su esposo, no ha podido encontrar una solución para regresar a casa, puesto que ni la aerolínea da respuestas y cuando buscan vuelo en otras compañías, estas se salen de su presupuesto.

Incluso, solicitaron la presencia del consulado peruano en Medellín y desde allí enviaron un delegado, que descartó un vuelo humanitario para regresarlos a casa, pero les ofreció la opción de un retorno terrestre, que los llevara de Medellín a una ciudad limítrofe entre Ecuador y Perú, en un viaje que podía demorar hasta tres días.

Solución costosa

Desde SuperTransporte, un funcionario ha hablado con los pasajeros afectados de vuelos nacionales e internacionales, manifestándoles que están haciendo todo lo posible para ubicarlos en otras aerolíneas, aunque los primeros vuelos con disponibilidad estaban previstos para este viernes.

Mientras la mayoría de viajeros buscan soluciones que no les obligue sacar dinero de dónde no tienen, otros se gastan hasta tres veces más de lo que pagaron solo con la idea de ir hasta su casa y no quedar a la deriva en el terminal aéreo de Rionegro.

Es el caso de Walter Tambaza jr, un brasilero que venía de Miami rumbo a Sao Paulo, Brasil, pero su vuelo tenía escala con Viva Air en Medellín.

“Yo llegué a Medellín y cuando estaba en la fila de Migración me dijeron que no tenía vuelo porque la aerolínea había quebrado”, relató este veterano hombre, quien solo hablaba su idioma de origen.