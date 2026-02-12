Tras meses de recuperación, zorro perro atropellado en Barbosa volvió a la libertad

Luego de varios meses de tratamiento y rehabilitación, una hembra adulta de zorro perro (Cerdocyon thous) que fue atropellada en el municipio de Barbosa regresó a la vida silvestre, tras culminar con éxito un largo proceso de recuperación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El caso se registró en septiembre del año pasado, cuando la comunidad alertó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa sobre el animal herido en una vía del municipio. Gracias al reporte oportuno, el ejemplar fue trasladado al centro de atención de fauna silvestre, donde el equipo médico confirmó que presentaba una fractura en el húmero derecho producto del fuerte impacto.