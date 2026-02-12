Tras meses de recuperación, zorro perro atropellado en Barbosa volvió a la libertad

Luego de varios meses de tratamiento y rehabilitación, una hembra adulta de zorro perro (Cerdocyon thous) que fue atropellada en el municipio de Barbosa regresó a la vida silvestre, tras culminar con éxito un largo proceso de recuperación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Le puede interesar: Aumentan los avistamientos de nutrias en el río Medellín y el Oriente antioqueño, ¿qué está pasando? El caso se registró en septiembre del año pasado, cuando la comunidad alertó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa sobre el animal herido en una vía del municipio. Gracias al reporte oportuno, el ejemplar fue trasladado al centro de atención de fauna silvestre, donde el equipo médico confirmó que presentaba una fractura en el húmero derecho producto del fuerte impacto.

Este es el momento de su liberación. FOTO: Cortesía Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Cirugía y meses de recuperación

Debido a la gravedad de la lesión, los especialistas realizaron una cirugía ortopédica en la que se le implantó una placa para estabilizar el hueso. A partir de ese momento, el zorro perro inició un proceso riguroso de recuperación que incluyó reposo controlado, sesiones de fisioterapia, seguimiento radiográfico y actividades de enriquecimiento ambiental para estimular sus comportamientos naturales. Entérese: Así fue como se recuperó el zorro perro que fue atropellado en Barbosa (Antioquia) hace dos meses Con el paso de los meses, la evolución clínica fue favorable. El animal recuperó la movilidad y mostró conductas propias de su especie, las cuales son fundamentales para garantizar su supervivencia en libertad.

Este es uno de los momentos que retracta su dura recuperación. FOTO: Cortesía Área Metropolitana del Valle de Aburrá

En la fase final del tratamiento, el equipo veterinario retiró la placa que mantenía fijado el hueso tras confirmar su mejoría y un óptimo estado de salud. Cumplidos los criterios médicos y biológicos, la hembra fue liberada en un entorno natural con condiciones seguras, alejada de las vías y del riesgo de nuevos atropellamientos.

Atropellamientos, una amenaza recurrente