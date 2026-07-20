“Colombia le debe a Antioquia segunda independencia”: así fue simbólico acto en el Toyo

Pletórico ante un auditorio que le ovacionaba y aplaudía cada uno de los apartes de su discurso, el presidente electo Abelardo De la Espriella lanzó este lunes una de las frases que caló hondo entre los asistentes al evento de celebración de los 216 años de Independencia de Colombia desde El Túnel de El Toyo. “Hoy Colombia celebra 216 años de su primera independencia. Pero la segunda independencia la logramos el 21 de junio, derrotando a la tiranía. Antioquia resistió y salvó al país. Colombia le debe su independencia y libertad a Antioquia”, añadió el mandatario entre el júbilo de sus seguidores. Ese fue uno de los mensajes que dejó plasmado el entrante jefe de Estado en una celebración llena de símbolos. De su futuro gabinete lo acompañaron los próximos ministros de Transporte y Defensa, Elsa Noguera y Jorge Eduardo Mora López; el antioqueño Carlos Ríos, que será el secretario general de Presidencia; el secretario Privado, Nicolás Gómez Arenas; el empresario antioqueño Jaime Uribe, nuevo presidente de ProColombia; y el nuevo embajador en Venezuela, Jorge Jaller.

Antioquia conmemoró la Independencia de Colombia este 20 de julio de 2026 desde el corazón de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo: el Túnel del Toyo, en el municipio de Cañasgordas. La ceremonia estuvo encabezada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el presidente electo. Este tal vez sea el primer acto protocolario y oficial que cuenta con la participación del entrante mandatario de los colombianos. Según conoció este diario, la elección del sitio de celebración no fue un producto del azar. El Túnel de El Toyo tiene una significancia moderna para el departamento porque, consideran los líderes políticos, es muestra del tesón del pueblo antioqueño.

El Toyo, con sus 9,7 kilómetros de extensión, no solo es el túnel más largo del Continente, sino que también es el culmen a más de un siglo de esfuerzos guiados por el visionario Gonzalo Mejía, el empresario y prohombre antioqueño que una vez se montó en esa “vaca loca” de construir una vía que sacara a los paisas del ensimismamiento de las montañas para llevarlos al mar. Le dijeron loco, pero hasta con vacas este “loco” pudo poner la cuota inicial de ese sueño que está próximo a culminarse, ojalá en 2027. De otro lado, la obra también ha estado en medio de la polémica a raíz de la desidia del gobierno de Gustavo Petro que, no solo dejó tirado el tramo correspondiente a la Nación, sino que se ha empecinado en dudosas artimañas para que no se instalen los equipos electromecánicos que son necesarios para la puesta en marcha de la obra y los cuales vienen recogiendo polvo desde hace dos años sin que el Invías los instale. Por eso, según le comentaron a EL COLOMBIANO, la elección de El Toyo tenía un doble sentido: mostrarle al nuevo presidente lo que pudo alcanzar la región por su propia cuenta y superando las talanqueras puestas por el gobierno nacional. Pero también que la obra no es un embeleco elitista sino que es necesaria para el desarrollo del país y por lo mismo es necesario que el nuevo gobierno se comprometa con su culminación.

El Túnel del Toyo fue el escenario de la celebración de Independencia en Antioquia. Hubo presentaciones musicales. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

La esencia del discurso

El evento inició cerca de las 11:00 a.m. con el ingreso de los asistentes —entre funcionarios departamentales y del Occidente, periodistas, parroquianos, miembros de la Fuerza Pública— por el túnel de rescate de la obra, rebautizado como el “Túnel de la vaca”, cuyo recubrimiento fue cubierto en su totalidad por los aportes realizados por los ciudadanos que participaron en la “Vaca por las vías” liderada por la Gobernación. Tras la llegada de los mandatarios, estos hicieron un alto para dejar una ofrenda en el altar alzado en honor a Santa Marta, patrona de las causas imposibles y a la que está consagrada el Túnel de El Toyo, que años atrás era tan solo una quimera y hoy está tan cerca de concluirse. Al llegar al recinto los mandatarios fueron recibidos con una ovación general de los asistentes, que irrumpieron en aplausos ante el nuevo presidente quien, puño al aire y con saludos militares, contestó el saludo. El acto inició con las notas de los jóvenes de la Orquesta Sinfónica Departamental quienes amenizaron la entrada de las enseñas de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a la improvisada pista de desfile. En el encuentro se hizo un homenaje central a la Fuerza Pública, guardando un minuto de silencio por los 73 uniformados asesinados en el departamento desde 2024 y reconociendo la labor del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. A estos también se dedicó una oración especial para su protección. Terminados los actos protocolarios, empezaron los discursos de los mandatarios en los que dejaron claro que, si se lo propone, el departamento y el Distrito pueden lograr grandes cosas aún ante el abandono de la Nación. Pero también dejaron claro que el apoyo del gobierno también es necesario en proyectos que beneficien a la región y al país. El primero que se acercó al atril fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “No tuvimos presidente en cuatro años. Siquiera eso se soluciona el 7 de agosto. Bienvenido presidente De la Espriella”, fue el saludo que el mandatario distrital le dio al presidente electo.

Aprovechando la presencia de De la Espriella, Gutiérrez hizo un recuento de lo que han sido estos cuatro años de incesante incertidumbre por las decisiones del gobierno Petro y sus aliados, en los que añadió que la región más que empequeñecerse asumió el reto desde el Distrito y la Región. El atril lo tomó posteriormente el gobernador Andrés Julián Rendón. Inició su discurso recordando una carta de 1926 de Gonzalo Mejía sobre la colecta para dicha vía, dando a entender que la idea de una “vaca” no es algo nuevo sino que es una huella indeleble del carácter resiliente y cívico del pueblo antioqueño frente a lo que califica como un “centralismo asfixiante” que trata a las regiones como “mendigos” de la burocracia de Bogotá. Tras hacer su respectivo “memorial de agravios” de todos los desplantes que ha tenido el gobierno Petro con Antioquia, Rendón le planteó al presidente De la Espriella una hoja de ruta con cinco “victorias tempranas” que podría alcanzar el presidente en Antioquia si se encomienda a ellas con premura pero con decisión. El primer punto de la hoja tiene que ver con la seguridad y el pedido de implementar bombardeos y neutralizaciones contra cabecillas de los grupos ilegales que hoy pululan en el departamento. Así como la retoma de las fumigaciones incluso por medio de drones. En temas sociales, Rendón le sugirió a De la Espriella un tema social base para él. La protección y cuidado de las mujeres. “La transformación más profunda de un país empieza cuando ellas están en el centro de la política pública. Una mujer con vivienda propia tiene estabilidad, seguridad y la posibilidad de construir patrimonio para su familia. Con autonomía económica ejerce su libertad, toma decisiones con mayor independencia y aporta al desarrollo de su comunidad. Créame presidente, las mujeres serán las autoras de su ‘milagro’”, detalló Rendón en alusión al eslogan de gobierno de De la Espriella. En temas energéticos, Rendón propuso la instalación de una “mesa anti-apagón” para encarar la situación energética del país. Además, insistió en su autonomía regional, que brinde más recursos a los territorios para evitar que estos se vean supeditados al parsimonioso centralismo.

“Antioquia tiene presidente con ‘el Tigre’”

Llegó el turno que muchos asistentes estaban esperando. El presidente electo inició su discurso con un tono más bien bajo. Saludó a los presentes y dedicó unas palabras a los obreros de El Toyo a quienes ensalzó por su labor. Luego lanzó su frase sobre la segunda independencia que puso eufóricos a los asistentes. Mientras subía el tono de su discurso, se despachó en elogios con el pueblo antioqueño tomando como ejemplo de su tesón y resiliencia las obras en El Toyo. “Hay momentos en que la espera es traición. Mientras en pasillos bogotános se debatía o se dudaba si había túnel o no; la Alcaldía y la Gobernación tomaron una decisión para haber el túnel sin titubeos. Antioquia no se rindió. La montaña dijo que no, pero el pueblo dijo que sí”, añadió en medio de los aplausos.

En otro parte, en alusión con Gonzalo Mejía, De la Espriella llegó a hacer un símil con el visionario. “A Gonzalo le dijeron que era un loco. A mí también me llamaron loco. Y tiempo después, aquí está el túnel de Gonzalo Mejía. ¡Y acá estoy yo, de presidente!”, arengó. Aunque el discurso de De la Espriella avanzaba entre elogios y proclamas hacia Antioquia, el anuncio de fondo —el verdadero motivo de su visita al Túnel del Toyo— tardaba en llegar, lo que enfriaba paulatinamente el entusiasmo del auditorio. Sin embargo, haciendo gala de su sagacidad política, el mandatario supo leer el ambiente y dio un viraje a su intervención sobre el final, logrando cerrar su discurso con aplausos y dejando un balance positivo entre los asistentes. “¡Los buenos tiempos de Antioquia, con ‘El Tigre’ se van a multiplicar!”, añadió recuperando el entusiasmo de los presentes.

El Túnel del Toyo fue el escenario de la celebración de Independencia en Antioquia. Hubo presentaciones musicales. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

“Antioquia puede sola cuando tiene que hacerlo o cuando el gobierno nacional le da la espalda. Hoy reafirmamos que cuando las regiones se me mantienen firmes, la Nación prevalece. Por eso traigo una mano fuerte para dársela a Antioquía y ayudarle en lo que necesite. Por eso no voy a despachar en Bogotá. Yo voy para los territorios, despachando para llevar seguridad progreso y futuro. Porque soy hijo de una provincia y solo un hijo de la provincia le puede dar a la provincia el lugar que se merece”, añadió. A renglón seguido despejó las dudas, dijo que la seguridad y la dignidad volverán a ser reales en Antioquia, prometió que abogaría por la autonomía de las regiones y que volverían las fumigaciones, los bombardeos y las neutralizaciones “¡Bandido que no se someta, lo damos de baja!”. Finalmente, el presidente dio “la primera orden” a su futura ministra de Transporte, Elsa Noguera: “Es una instrucción que debe cumplirse en el término de la distancia: los contratistas deben hacer lo que sea necesario para materializar este sueño del pueblo antioqueño (en referencia al Toyo). Es una orden. ¡Prioridad en el gobierno del Tigre para esta tierra de patriotas. Antioquia tiene presidente con el Tigre!”, detalló entre la ola de aplausos y saludos militares entre los presentes.

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