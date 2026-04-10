San Carlos y Segovia, escenarios del dolor, ahora buscan respuestas bajo tierra: Unidad de Búsqueda intervendrá sus cementerios

San Carlos, en el Oriente antioqueño, y Segovia, en el Nordeste, dos escenarios de primer orden de la violencia de grupos armados en el pasado en este departamento, entraron en el turno de priorización para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto.
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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos (UBPD) acaba de anunciar que de manera simultánea realizará intervenciones forenses en los cementerios de ambos municipios.
En el caso de San Carlos, esta será la tercera intervención de su camposanto y se extenderá hasta el 18 de abril, para reabrir 33 bóvedas con la intención de recuperar cuerpos no identificados que habrían llegado allí durante el tiempo de mayor confrontación entre actores armados.
Esto corresponde a los años 2000 a 2007 y las víctimas mortales cuyos despojos fueron depositados en el cementerio habrían provenido del propio municipio, lo mismo que de los vecinos Granada y San Luis.
De acuerdo con voceros de la UBPD, esta intervención se hace después de todo un proceso investigativo en el que colaboraron muchas familias buscadoras y organizaciones sociales dentro de las que estuvieron el colectivo Tejiendo Memorias, la Corporación Jurídica Libertad y la Corporación Región, las cuales documentaron casos de personas desaparecidas y ayudaron a localizar sitios de interés para la búsqueda.