San Carlos y Segovia, escenarios del dolor, ahora buscan respuestas bajo tierra: Unidad de Búsqueda intervendrá sus cementerios

De acuerdo con voceros de la UBPD, esta intervención se hace después de todo un proceso investigativo en el que colaboraron muchas familias buscadoras y organizaciones sociales dentro de las que estuvieron el colectivo Tejiendo Memorias, la Corporación Jurídica Libertad y la Corporación Región, las cuales documentaron casos de personas desaparecidas y ayudaron a localizar sitios de interés para la búsqueda.

Esto corresponde a los años 2000 a 2007 y las víctimas mortales cuyos despojos fueron depositados en el cementerio habrían provenido del propio municipio, lo mismo que de los vecinos Granada y San Luis.

En el caso de San Carlos, esta será la tercera intervención de su camposanto y se extenderá hasta el 18 de abril, para reabrir 33 bóvedas con la intención de recuperar cuerpos no identificados que habrían llegado allí durante el tiempo de mayor confrontación entre actores armados.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos (UBPD) acaba de anunciar que de manera simultánea realizará intervenciones forenses en los cementerios de ambos municipios.

San Carlos, en el Oriente antioqueño, y Segovia, en el Nordeste, dos escenarios de primer orden de la violencia de grupos armados en el pasado en este departamento, entraron en el turno de priorización para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto.

La UBPD pidió a los familiares de víctimas de desaparición en los dos municipios que se acerquen a dar información. FOTO: Cortesía UBPD

La UBPD pidió a los familiares de víctimas de desaparición en los dos municipios que se acerquen a dar información. FOTO: Cortesía UBPD

Por el contrario, es la primera vez que esta entidad que se creó como parte de los acuerdos de paz con las Farc de 2016, para hallar a más de 130.000 personas que habrían desaparecido en el marco del prolongado conflicto armado colombiano, interviene en el cementerio de Segovia.

Allí, según la investigación humanitaria, se identificaron 54 sitios de interés forense en los cuales los profesionales y su equipo de apoyo se concentrarán.

En una primera fase que comenzó el 6 de abril y va hasta este sábado 11, las labores se centrarán en 10 bóvedas donde se presume que hay cuerpos no identificados que corresponderían a personas desaparecidas en medio del conflicto armado en la región.

“La presencia de la UBPD específicamente en este lugar, en nuestro cementerio del municipio de San Carlos, dignifica la memoria de los nuestros y les recuerda que tenemos el derecho de cerrar ese capítulo que se queda abierto con la desaparición; darle rostro, colocarle contenido es el mayor nivel de dignificación que les podemos dar a esos seres que ya no están en medio de nosotros y que aún no les hemos podido cerrar el capítulo de la vida con una despedida digna”, apuntó Pastora Mira, líder de las víctimas en San Carlos y coordinadora de la casa local de memoria.

De acuerdo con la investigación previa, nueve de esos diez puntos corresponderían a las víctimas de un mismo hecho ocurrido en 2005 en el Nordeste antioqueño y existen indicios orientadores para determinar la identidad de dos de los cuerpos.

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La UBPD hizo un llamado a las familias buscadoras que consideren que sus seres queridos desaparecidos podrían estar inhumados en cementerios de estas dos localidades antes mencionadas para que presenten su solicitud de búsqueda y aporten su muestra de ADN.

Para ello, pueden acudir a los respectivos camposantos mientras se desarrolla la intervención forense y serán atendidas por los profesionales dispuestos en el sitio.

Igualmente, pueden contactar a la Unidad de Búsqueda a través de la línea de WhatsApp en Antioquia 316 282 3206 o acercarse a la sede de la UBPD en Medellín ubicada en la carrera 50 #50-14, piso 9, edificio Banco Popular en el Parque de Berrío.

En las últimas semanas, en dos intervenciones más, en Caldas (sur del Valle de Aburrá) y Angostura (Norte), la UBPD recuperó 11 y 4 osamentas, respectivamente.buyupbd