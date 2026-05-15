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Una persona murió tras choque de camioneta contra una caseta en el Túnel de Oriente

El siniestro se registró en jurisdicción de Rionegro, luego de que el conductor de la camioneta perdiera el control y colisionara contra la caseta. También hubo dos lesionados.

  • Así quedó la camioneta implicada en el accidente de tránsito que ocurrió en la madrugada de este viernes en el peaje de acceso del tramo Rionegro-Medellín. En este hecho murió Miguel Sanín Jaramillo, de 20 años, conductor del vehículo. FOTO: CORTESÍA MI ORIENTE
    Así quedó la camioneta implicada en el accidente de tránsito que ocurrió en la madrugada de este viernes en el peaje de acceso del tramo Rionegro-Medellín. En este hecho murió Miguel Sanín Jaramillo, de 20 años, conductor del vehículo. FOTO: CORTESÍA MI ORIENTE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 11 horas
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Una persona muerta y dos lesionadas dejó el choque de una camioneta contra una de las casetas del peaje del Túnel de Oriente del costado de Rionegro, todo porque el conductor del vehículo perdió el control y se fue derrapado contra la estructura.

Los hechos ocurrieron a las 2:00 de la mañana de este viernes en el Peaje de Sajonia, cuando este vehículo, por causas aún desconocidas, se deslizó contra la caseta de cobro cuando salía en sentido Medellín-Rionegro, provocando la colisión que llevó al cierre de este corredor vial.

La víctima fue Miguel Sanín Jaramillo, de 20 años, quien alcanzó a ser trasladado al Hospital San Vicente Fundación, pero falleció antes de que fuera atendido por el personal médico, debido a la gravedad de las lesiones por este impacto.

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Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Rionegro realizaron la inspección en el centro asistencial al cuerpo sin vida de este conductor.

Los dos lesionados son trabajadores del peaje: el vigilante Yeiner José Fuentes Suárez y un operario de caseta Cristian Agudelo Zuluaga. Uno fue llevado a este mismo centro asistencial y el otro al Hospital San Juan de Dios, sede Gilberto Mejía. De acuerdo con el reporte médico se encuentran estables y en próximas horas serán dados de alta.

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Esta situación provocó que durante dos horas este corredor, que conecta a Medellín y el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, estuviera cerrado mientras se retiraba el vehículo siniestrado y se atendían las personas lesionadas.

Actualmente hay operación normal de este corredor, aunque sin la caseta afectada por la colisión de este vehículo, mientras desde la concesión Túnel Aburrá Oriente realiza las reparaciones correspondientes a la estructura.

Por esta razón se le pide a los conductores que tengan un poco de paciencia, principalmente, quienes viajan de Rionegro a Medellín por las posibles congestiones que se puedan presentar, puesto que la caseta afectada es una de pago mixto.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién fue la víctima del accidente en el Túnel de Oriente este viernes 15 de mayo?
La víctima fue identificada como Miguel Sanín Jaramillo, de 20 años. Aunque fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.
¿Por qué ocurrió el accidente en el peaje del Túnel de Oriente este viernes 15 de mayo?
Las autoridades indicaron que el conductor perdió el control de la camioneta antes de impactar contra la caseta del peaje. Sin embargo, las causas exactas del siniestro todavía son materia de investigación.
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