¿Persecución de la UIAF a la magistrada Lombana? Controversia por informe de supuesto aumento patrimonial

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), liderada por el cuestionado Wilmar Mejía, elaboró un informe de inteligencia en el que advierte sobre un presunto incremento injustificado en el patrimonio de la magistrada Cristina Lombana durante los últimos años.
El documento, identificado con el número 10513, fue realizado por solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que adelanta una indagación en contra de la togada.
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El informe, de 44 páginas, fue publicado por el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio. En él, se señala que existirían aumentos significativos en el patrimonio de la magistrada y de su esposo desde 2018, año en el que Lombana llegó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Según el documento, el patrimonio de la magistrada habría pasado de $651 millones en 2017, antes de asumir el cargo, a $1.018 millones en 2018.
Para 2024, la cifra habría ascendido a $3.402 millones, lo que representaría un incremento de más de cinco veces frente al patrimonio que tenía antes de llegar a la Corte Suprema.