$!Víctimas del conflicto recibieron primeras hectáreas de la Hacienda Nápoles por parte del Gobierno

El Gobierno Nacional entregó a mujeres víctimas del conflicto una parte del terreno de la Hacienda Nápoles, mítico símbolo de poder del narcotraficante Pablo Escobar, informó el presidente Gustavo Petro.
La finca ubicada en el Magdalena Medio antioqueño pasó a manos del Estado colombiano por extinción de dominio tras la muerte del capo de la cocaína en 1993 durante un operativo de la fuerza pública. Hasta allí había llevado animales exóticos como hipopótamos, que ahora se reproducen sin control y son considerados una especie invasora.
