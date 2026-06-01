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Fiscalía confirma que 77 personas reportadas como desaparecidas salieron a votar en la primera vuelta presidencial

Los reportes entregados por las autoridades revelaron que estas personas votaron en 15 departamentos del territorio nacional. Esto se sabe.

  • Durante las elecciones de este 31 de mayo de 2026, al menos 77 personas reportadas como desaparecidas votaron. FOTO: El Colombiano
    Durante las elecciones de este 31 de mayo de 2026, al menos 77 personas reportadas como desaparecidas votaron. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
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Agencia AFP
hace 2 horas
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Fueron cerca de 24 millones los colombianos que votaron en esta primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación reportó que, entre quienes ejercieron su derecho al voto, había 77 personas que figuraban como desaparecidas.

Estas personas acudieron a los puestos de votación en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.

Lea también: Procurador Eljach controvierte a Petro por querer desconocer preconteo: “no hay evidencia o reclamaciones que resolver”

Por lo tanto, se expidieron las correspondientes actas de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales de personas desaparecidas.

Al mismo tiempo, las autoridades iniciaron investigaciones para judicializar cualquier delito relacionado con la jornada electoral. En ese contexto, capturaron a cinco personas en Popayán, quienes fueron sorprendidas en flagrancia con dinero en efectivo, material publicitario y otros elementos relacionados con posibles irregularidades electorales.

Las cifras más recientes de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas revelan que en Colombia hay al menos 136.010 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y otras violencias asociadas. De estos registros, cerca de 81.935 casos han sido validados mediante cruces de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Segunda vuelta presidencial en Colombia

Este 21 de junio, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se medirán nuevamente en una segunda vuelta que es en parte un referéndum sobre el mandato de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, que no podía aspirar a la reelección por ley.

“Estamos en los puntos radicales”, “que Dios nos ampare”, dijo Gloria Terranova, trabajadora de una finca cafetera de 59 años. El resultado fue una sorpresa respecto a las encuestas, que colocaban en segundo lugar a De la Espriella, un outsider de 47 años sin experiencia política, cantante aficionado y admirador de Donald Trump.

Este abogado, que ha defendido a narcotraficantes y a estrellas del fútbol, hace campaña como “El Tigre” y se presenta como el llamado a evitar que la izquierda “regrese al poder y destruya el país”. La campaña presidencial en Colombia se vio empañada por atentados con coches bomba, ataques con drones, el asesinato de un destacado candidato presidencial y amenazas contra todos los presidenciables.

Al igual que el mandatario Petro, Cepeda puso en duda los resultados preliminares que lo colocaron en segundo lugar y dijo que sólo se pronunciaría “cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado” el resultado.

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