Fiscalía confirma que 77 personas reportadas como desaparecidas salieron a votar en la primera vuelta presidencial

Fueron cerca de 24 millones los colombianos que votaron en esta primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación reportó que, entre quienes ejercieron su derecho al voto, había 77 personas que figuraban como desaparecidas.
Estas personas acudieron a los puestos de votación en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.
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Por lo tanto, se expidieron las correspondientes actas de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales de personas desaparecidas.
Al mismo tiempo, las autoridades iniciaron investigaciones para judicializar cualquier delito relacionado con la jornada electoral. En ese contexto, capturaron a cinco personas en Popayán, quienes fueron sorprendidas en flagrancia con dinero en efectivo, material publicitario y otros elementos relacionados con posibles irregularidades electorales.