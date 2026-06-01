“Crean siempre”: el poderoso mensaje de James Rodríguez y Luis Díaz tras la despedida de la Selección Colombia

La victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Costa Rica en El Campín dejó mucho más que un resultado positivo. Tras el compromiso, dos de las principales figuras del equipo, James Rodríguez y Luis Díaz, compartieron mensajes de optimismo, unión y ambición de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El capitán James Rodríguez destacó el esfuerzo del equipo en un partido que consideró complejo por las condiciones del escenario deportivo y resaltó el respaldo constante de la afición colombiana.
“Orgulloso de este equipo. Hicimos un buen partido. La altura y la cancha no estaban de la mejor manera, pero lo importante fue que logramos ganarlo. Los colombianos siempre apoyan al país en todo lado. Me siento orgulloso cada que visto esta camiseta”, expresó el volante.