“Crean siempre”: el poderoso mensaje de James Rodríguez y Luis Díaz tras la despedida de la Selección Colombia

“Orgulloso de este equipo. Hicimos un buen partido. La altura y la cancha no estaban de la mejor manera, pero lo importante fue que logramos ganarlo. Los colombianos siempre apoyan al país en todo lado. Me siento orgulloso cada que visto esta camiseta”, expresó el volante.

El capitán James Rodríguez destacó el esfuerzo del equipo en un partido que consideró complejo por las condiciones del escenario deportivo y resaltó el respaldo constante de la afición colombiana.

La victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Costa Rica en El Campín dejó mucho más que un resultado positivo. Tras el compromiso, dos de las principales figuras del equipo, James Rodríguez y Luis Díaz, compartieron mensajes de optimismo, unión y ambición de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

James también aprovechó para enviar un mensaje de confianza y unión a todos los hinchas antes del inicio de la cita mundialista.

“Espero que todo el país esté en buena energía. Estamos listos para el Mundial. A los hinchas les digo que crean siempre, que nosotros damos todo, y que ojalá se sienta la buena vibra: eso se puede contagiar”, afirmó.

El mediocampista dejó claro que el grupo tiene objetivos ambiciosos y recordó el camino recorrido recientemente por la Selección.

“La meta es ir hasta el último día. Ya lo hicimos en la Copa América. Este es un equipo que quiere todo”, señaló James Rodríguez.

Por su parte, Luis Díaz también resaltó la importancia de haber vivido una despedida junto a la afición colombiana antes de emprender el viaje rumbo al Mundial.

“Me siento muy feliz porque se vivió un partido con nuestra gente, de cara al Mundial. Teníamos que recargar con buena energía. Esperamos que lo disfruten mucho y estamos preparándonos para el Mundial, que pasa rápido: hay que estar bien física y mentalmente”, comentó el atacante.

El jugador guajiro destacó además el respaldo que suele recibir Colombia cuando juega en territorio estadounidense, donde gran parte de la comunidad colombiana acompaña masivamente al equipo nacional.

“Esperamos que la gente nos apoye. Cada que vamos a Estados Unidos jugamos como de local. Iremos paso a paso, partido a partido. Después se verá lo demás”, agregó.

Luis Díaz también se refirió al momento personal que atraviesa dentro de la Selección Colombia, especialmente tras marcar gol y portar el brazalete de capitán durante el encuentro.