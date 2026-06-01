La prueba de sangre y el escáner cerebral que podrían detectar signos de alzhéimer antes de su aparición

Desde hace décadas, la neurociencia está en la tarea de desarrollar mecanismos que permitan detectar el alzhéimer antes de que a los pacientes lleguen los primeros síntomas de la enfermedad.
Es en ese contexto que este viernes, en la revista médica especializada The Lancet, fueron publicadas dos investigaciones que revelan los avances de dos posibilidades –una prueba de sangre y un nuevo tipo de escáner cerebral– que podrían diagnosticar de manera temprana esta patología que afecta a aproximadamente 35 millones de personas en el mundo.
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El primer trabajo, liderado por la investigadora Kristine Yaffe, una de las expertas en demencia más relevantes de Estados Unidos, analizó las muestras de sangre de 1.350 personas sin signos de demencia y entre los 56 y 69 años. Lo que estaban midiendo eran los niveles de las proteínas beta amiloide Aß42 y Aß40, y p-tau217, que son biomarcadores –o sea, características biológicas– utilizados para diagnosticar y evaluar el riesgo de esta enfermedad.
“Lo que resulta llamativo con relación a los datos publicados es la capacidad de discriminación que tiene la prueba de estos biomarcadores en sangre periférica. Eso es lo que lo hace relevante. Y lo que lo hace más accesible en cuanto a costos es que se trata de un examen que no requiere punción lumbar ni tecnologías complejas”, le explicó el coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) de la Universidad de Antioquia, David Aguillón Niño, a EL COLOMBIANO.
El trabajo muestra que un 6% de los participantes presentaba niveles elevados de biomarcadores asociados a la enfermedad, según el principal indicador utilizado en el estudio. Ese grupo obtuvo peores resultados en pruebas de velocidad de procesamiento cognitivo y función ejecutiva, relacionada con capacidades como la planificación, la atención o la adaptación a nuevas tareas. Además, también registró un deterioro más rápido en pruebas de memoria verbal y velocidad de procesamiento realizadas con cinco años de diferencia.