Acusan al catalán Manuel Grau, cercano a Verónica Alcocer, de presunta estafa con proyecto en Bogotá

Según reveló la revista Semana, un grupo de copropietarios del proyecto inmobiliario Torre Barcelona, en el centro de Bogotá, prepara acciones penales contra el empresario catalán Manuel “Manel” Grau Pujadas, a quien señalan por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y en la estructuración contractual del edificio. Conozca: Detalles del discreto regreso de Verónica Alcocer a Colombia tras semanas de polémica De acuerdo con el informe periodístico, el proyecto —concebido como una inversión en apartaestudios para renta estudiantil y operación tipo hostal— terminó en una disputa jurídica entre los propietarios y la empresa operadora vinculada inicialmente al entorno empresarial de Grau, identificado públicamente como cercano a Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro.

Torre Barcelona: El origen del proyecto

Torre Barcelona surgió como una iniciativa de inversión inmobiliaria impulsada por Grau, quien —según fuentes vinculadas al proyecto— se interesó inicialmente por el lote donde se construyó el edificio. La construcción estuvo a cargo del Grupo Solerium, mientras que las sociedades relacionadas con Grau asumieron la comercialización de las unidades habitacionales, que se ofrecieron desde aproximadamente 140 millones de pesos.

En el proyecto también participó en sus primeras etapas el empresario catalán Xavier Vendrell, quien luego vendió sus participaciones. Las ventas comenzaron hacia 2016 y en 2020 el edificio fue entregado para su operación. Desde el inicio, los inversionistas suscribieron contratos que dejaban la administración bajo una empresa operadora vinculada al mismo entorno empresarial de Grau. Lea también: Denuncian que MinCiencias entregará millonario contrato a amigo de Verónica Alcocer y Petro La operación quedó en manos de Smart Rooms Colombia S. A. S., que posteriormente operó como The Spot Centro S. A. S. Esta sociedad está ligada a Smart Rooms Company SL, registrada en Barcelona (España). En los registros mercantiles de Bogotá, Grau figuró como representante legal y propietario de la operadora en las primeras etapas.

El fideicomiso y las primeras tensiones

Para la operación se constituyó un fideicomiso encargado de recibir los ingresos y distribuir utilidades entre los inversionistas. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron inconformidades por el manejo financiero y el acceso a la información. Según copropietarios representados por la firma Defensa Inmobiliaria —que agrupa a dueños de más de 220 unidades—, la rentabilidad proyectada no se cumplió. Mientras la promesa comercial hablaba de un rendimiento promedio anual cercano al 7,92% a diez años, los inversionistas aseguran haber recibido aproximadamente un 3%. Un vocero de esa firma sostiene que, pese a que el edificio habría alcanzado ventas anuales cercanas a $10.000 millones, los resultados distribuidos no coincidieron con lo proyectado.

Manuel “Manel” Grau Pujadas. FOTO: API.

Además, los propietarios interpusieron acciones ante la Superintendencia Financiera contra Credicorp Capital Fiduciaria, el fideicomiso, la operadora y las sociedades promotoras y constructoras. Alegan que el contrato fiduciario se habría constituido sin su participación plena y que existieron bloqueos de información y posibles irregularidades en la canalización de recursos. En una asamblea de copropietarios realizada el 24 de mayo de 2025, el 82% de los asistentes consideró que hubo una “violación al derecho de inspección” por parte del operador. Lea también: Las sombras de Xavier Vendrell, asesor catalán de Petro que llegó a la campaña de Roy Barreras

Las denuncias contra Grau

Los inversionistas preparan denuncias individuales y colectivas por presuntos delitos como estafa, administración desleal, abuso de confianza y fraude procesal, entre otros. Según su versión, el núcleo del reclamo no es únicamente la baja rentabilidad, sino la supuesta construcción de un entramado societario y contractual destinado a favorecer a determinados actores en detrimento de los propietarios. Una controversia adicional involucra a la familia propietaria original del lote donde se construyó la torre. Según una queja disciplinaria conocida por este medio, presentada ante el Consejo Seccional de la Judicatura, los denunciantes piden investigar a sus propios abogados por un posible acuerdo desfavorable que habría beneficiado al inversionista.

En esa queja se señala que Grau mostró un “excesivo interés” en el terreno y que durante la negociación se pactaron condiciones consideradas desventajosas para los dueños originales. También se menciona un pago de 650 millones de pesos a apoderados de la contraparte, hecho que ahora es objeto de revisión.

La versión de The Spot: El edificio fue objeto de una “toma forzosa”

Desde el entorno de la empresa operadora sostienen una versión distinta. Afirman que el edificio fue objeto de una “toma forzosa” por parte de los copropietarios el pasado 8 de enero, lo que habría dejado por fuera a The Spot de la administración. Según esta versión, la remoción afectó a 143 estudiantes que residían en el edificio y generó incertidumbre sobre la continuidad de sus contratos de arrendamiento. También denuncian que funcionarios de la empresa habrían recibido trato inadecuado y que se restringió el acceso a residentes. Por estos hechos, aseguran haber presentado una querella policiva y una denuncia penal. Sostienen además que intentaron negociar su salida mediante propuestas formales, pero que no hubo espacio para un acuerdo. Frente a los cuestionamientos por rentabilidad, fuentes del operador indican que, aunque hubo meses con resultados inferiores a lo esperado, en algunos periodos los copropietarios sí habrían recibido retornos cercanos al 7% prometido. También afirman que Grau ya no estaría vinculado directamente a la operación en Bogotá. Le puede interesar: Alcocer y contratista Grau de shopping en Suecia, un entramado de poder y contratos

Manuel Grau: Un nuevo frente de controversia

El caso ocurre en un momento en que Grau ya estaba bajo escrutinio público por su cercanía con Verónica Alcocer y por su aparición en reportajes sobre la estadía de ella en Suecia. Ahora, su nombre queda asociado a un litigio inmobiliario que podría escalar a instancias penales. Al cierre de la publicación realizada por Semana, Manuel Grau no había entregado declaraciones frente a los señalamientos.

Bloque de preguntas y respuestas