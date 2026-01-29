x

“Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo”: relato del campesino que encontró el avión de Satena

El hombre que llegó de primeras al lugar donde se precipitó a tierra la aeronave de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña dio detalles de lo que pudo haber sucedido.

  Así quedó el avión de Satena siniestrado en Norte de Santander. Foto: redes sociales
    Así quedó el avión de Satena siniestrado en Norte de Santander. Foto: redes sociales
  • Este era el mapa de la ruta del avión de Satena siniestrado. Foto: EL COLOMBIANO
    Este era el mapa de la ruta del avión de Satena siniestrado. Foto: EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
Un avión de la aerolínea Satena, de matrícula HK-4709 se estrelló el miércoles mientras cubría la ruta Cúcuta - Ocaña en Norte de Santander. En el lugar del siniestro, un campesino dio detalles de lo sucedido.

Se trata de Libardo Ascanio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica en el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander. Él fue la primera persona en llegar al lugar donde cayó la aeronave.

En contexto: Avión de Satena se estrelló con 15 personas en Norte de Santander; entre los fallecidos hay un congresista y un candidato

El líder comunal ha hablado con La FM y Caracol Radio. Con los dos medios radiales, Ascanio dio detalles sobre el lugar y en especial de las condiciones climáticas del lugar.

“Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”, le dijo Ascanio a La FM, refiriéndose a uno de los puntos altos de las montañas de la zona.

El habitante de Curasica reiteró ante este medio que para él, lo ocurrido se trataba de un accidente, pues no escuchó ni explosiones, bombas o disparos. “Eso fue un accidente ahí, porque usted viene desde abajo, desde un filito”, subrayó.

Por otro lado, el campesino le contó a Caracol Radio que cuando llegó en la tarde del miércoles al lugar de la tragedia había mucha niebla, algo que complica la vista en la zona.

“Hay unos niebleros por estos lados, el clima no ayuda ahí”, resaltó el líder comunal ante ese medio, agregando que al momento de él llegar al sitio donde se había estrellado la aeronave, las autoridades llegaron unos minutos después.

“Cuando llegamos donde estaba el avión, el helicóptero estaba encima de nosotros, pero bueno, la niebla no dejaba hacer nada con el avión tampoco”, concluyó Ascanio.

Por el momento, las autoridades continúan investigando sobre las causales del siniestro aéreo; sin embargo, en el listado de hipótesis, la que ha tomado fuerza ha sido la de las condiciones climáticas del lugar.

Siga leyendo: La hipótesis y otros detalles del accidente del vuelo de Satena en el que murieron 15 personas

El avión que partió de Cúcuta a las 11:42 a. m. ya estaba a casi 7 minutos de llegar al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. En la aeronave iban 13 pasajeros y dos tripulantes. Su último contacto con los radares de la Aeronáutica Civil fue a las 11:54 a. m. y para las 12:05 del mediodía estaba proyectado el aterrizaje en el destino.

Este era el mapa de la ruta del avión de Satena siniestrado. Foto: EL COLOMBIANO
Este era el mapa de la ruta del avión de Satena siniestrado. Foto: EL COLOMBIANO

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue la primera persona en llegar al lugar del accidente del avión de Satena?
Libardo Ascanio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica.
¿Qué dijo sobre las causas del accidente?
Afirmó que había mucha niebla y que la visibilidad era muy baja en la zona.
