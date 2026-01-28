La hipótesis y otros detalles del accidente del vuelo de Satena en el que murieron 15 personas

No han pasado 30 días desde el accidente en el que perdió la vida el artista Yeison Jiménez y nuevamente una tragedia aérea enluta a los colombianos. Esta vez ocurrió en Norte de Santander, donde una avioneta que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña se precipitó a tierra dejando un saldo fatal: todos sus ocupantes fallecidos (15 en total), entre ellos, el congresista Diógenes Quintero. La zozobra y desasosiego por cuenta de tragedias de este calibre siguen sacudiendo el país. En apenas 29 días del primer mes del año, la lista de víctimas mortales en accidentes de avionetas se amplió de forma acelerada, en una sucesión de tragedias que no tiene precedente reciente.

Como en el caso en el que perdió la vida el cantante de música popular, ayer la incertidumbre marcó las primeras horas, seguida por la confirmación oficial que cerró cualquier expectativa de rescate con vida. De acuerdo con información entregada por las autoridades, en la aeronave viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes. El vuelo despegó a las 11:42 de la mañana y debía aterrizar a las 12:05 del mediodía, pero se accidentó entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí. “Hay días que son tristes, como hoy. Expreso mis condolencias a las familias de los ocupantes de la aeronave. Después de hacer una parte de su trayectoria, se precipitó en Playa de Belén. Tras cotejar información oficial de Satena, y con la llegada de cuerpos de socorro a la zona con expectativa de rescate, debo informarle al país que lamentablemente no hubo sobrevivientes”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. En las labores de búsqueda participaron aeronaves de la Fuerza Aérea y del Ejército, así como una aeronave y un helicóptero de SEARCA, con apoyo en tierra de la Policía, autoridades locales y juntas de Acción Comunal de las veredas del sector, cuya colaboración fue clave para la operación.

En la región se han registrado lluvias continuas durante más de una semana, especialmente en el corredor montañoso que comunica a Cúcuta con el Catatumbo. A ese panorama se sumó una densa nubosidad, que habría afectado de manera significativa la visibilidad en varios tramos del recorrido. “Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo. Eso fue un accidente, porque usted viene desde abajo, desde un filito, y yo creo que, con una falla, si no sube, nada”, narró Libardo Ascanio, uno de los primeros campesinos que acudió al lugar del siniestro en diálogo con la emisora La FM.

Recorrido del avión de Satena que transportaba al congresista Diógenes Quintero y 14 personas más.

Sobre las causas del accidente aún no hay información oficial. Sin embargo, trascendió que las primeras indagaciones apuntan a que las condiciones climáticas podrían haber sido un factor determinante en el accidente. “Se ha dispuesto la activación inmediata de los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente, conforme a los protocolos nacionales e internacionales”, explicó el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez. Por su parte, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, confirmó a este diario que los organismos de socorro ya han recuperado seis cuerpos en la zona del siniestro. “El avión estaba a siete minutos aproximadamente de llegar al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña cuando en la vereda Curacica, municipio de la Playa de Belén, no alcanzó a cruzar el cerro y chocó contra él, según me dice una persona que estuvo en el lugar. La aeronave quedó bastante averiada”, relató. Entérese: Atención | “Todos fallecieron”: Gobierno confirma muerte de los 15 ocupantes de avión de Satena en Norte de Santander El mandatario indicó que, además del representante Quintero, se desplazaba un médico, un candidato al Congreso, un exconcejal y una persona que trabajaba en cooperación internacional. El alcalde contó que el punto del impacto es un área estratégica protegida por el municipio para la producción de agua. Debido a la magnitud de la tragedia, se determinó que los restos mortales serán trasladados directamente a Cúcuta. Esta tragedia, explicó el mandatario, enluta un servicio que era considerado un logro histórico para la región. La ruta había sido reactivada el 21 de marzo del año anterior luego de que Ocaña pasara 14 años sin conexión aérea comercial. Desde su inauguración, el servicio de Satena había movilizado en esta ruta unos 7.000 pasajeros entre Medellín, Cúcuta y Tibú.

Última comunicación

EL COLOMBIANO conoció el último contacto entre la aeronave y la torre de control, que se produjo cuando el avión se aproximaba a Ocaña. En ese momento, el vuelo Satena 8849 informó que estaba listo para iniciar el descenso, el cual fue autorizado por la torre de control sin que se reportara tráfico aéreo. La aeronave debía notificar su posición a 10 millas del aeropuerto de Ocaña, pero esa comunicación nunca se produjo y desde entonces se perdió contacto con el avión. - Cúcuta aproximación, Satena 8849 estaría listo al descenso. - Satena 8849, descenso a discreción y sin tránsito reportado, QNH 1016, notifique 10 millas antes de Ocaña - 1016, llamará 10 millas fuera y descenso a discreción - Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña 122,9

”Profunda consternación”