La hipótesis y otros detalles del accidente del vuelo de Satena en el que murieron 15 personas

No han pasado 30 días desde el accidente en el que perdió la vida el artista Yeison Jiménez y nuevamente una tragedia aérea enluta a los colombianos. Esta vez ocurrió en Norte de Santander, donde una avioneta que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña se precipitó a tierra dejando un saldo fatal: todos sus ocupantes fallecidos (15 en total), entre ellos, el congresista Diógenes Quintero.
La zozobra y desasosiego por cuenta de tragedias de este calibre siguen sacudiendo el país. En apenas 29 días del primer mes del año, la lista de víctimas mortales en accidentes de avionetas se amplió de forma acelerada, en una sucesión de tragedias que no tiene precedente reciente.