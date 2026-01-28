Atención | “Todos fallecieron”: Gobierno confirma muerte de los 15 ocupantes de avión de Satena en Norte de Santander

El Gobierno Nacional confirmó en la tarde de este miércoles que el avión de la aerolínea Satena, de matrícula HK-4709, se estrelló este miércoles mientras volaba desde Cúcuta con destino a Ocaña, Norte de Santander. Se corroboró además que no hay sobrevivientes.
“Hay días que son tristes, como hoy, de verdad, mis condolencias a las familias de los ocupantes de la aeronave de la que hoy se ha hecho referencia. Manifestar que la aeronave, después de hacer una parte de su trayectoria y precipitarse en Playa de Belén, en Norte de Santander, ya con información oficial de Satena, y la llegada de cuerpos de socorro que llegaron a la zona con expectativa de rescate, debo informarle al país que lamentablemente no hubo sobrevivientes”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
Una de las víctimas es Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara. Era un abogado especialista en Derecho Administrativo, reconocido por su compromiso social y su trabajo en favor de las comunidades del Catatumbo, en Norte de Santander.
Nacido en Hacarí, Norte de Santander, Quintero inició su carrera en el servicio público como contratista de la Defensoría del Pueblo en 2010. Posteriormente, fue personero municipal de Hacarí y defensor regional del Pueblo en Ocaña.
En las elecciones legislativas de 2022 fue elegido representante a la Cámara por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas a partir del acuerdo de paz con las Farc en 2016. Integró la Comisión Primera Constitucional Permanente, encargada de asuntos como reformas constitucionales, leyes estatutarias y temas de paz y posconflicto.
De acuerdo con información entregada por las autoridades, en la aeronave viajaban en total 15 personas (13 pasajeros y 2 tripulantes) y el vuelo despegó a las 11:42 a. m. y debía aterrizar a las 12:05 del mediodía, pero se accidentó entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí.