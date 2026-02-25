Un día como hoy 26 de febrero

ATLÉTICO NACIONAL ESTÁ EN CRISIS

El Comité Ejecutivo de Atlético Nacional determinó desafectar a los jugadores Hugo Morales, Héctor Hurtado y Gerardo Bedoya, quienes estaban en los planes del técnico Santiago Escobar para el juego de ayer. Las causas se conocerán mañana. El resto del equipo, en solidaridad con los compañeros, abandonó la concentración.