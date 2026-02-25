x

Un día como hoy 26 de febrero

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 1 hora
HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 26 de febrero

ATLÉTICO NACIONAL ESTÁ EN CRISIS

El Comité Ejecutivo de Atlético Nacional determinó desafectar a los jugadores Hugo Morales, Héctor Hurtado y Gerardo Bedoya, quienes estaban en los planes del técnico Santiago Escobar para el juego de ayer. Las causas se conocerán mañana. El resto del equipo, en solidaridad con los compañeros, abandonó la concentración.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 26 de febrero

ULTIMÁTUM DEL COMANDANTE DE POLICÍA EN ANTIOQUIA

”Si no se atienden nuestras peticiones no podemos garantizar la paz. Medellín necesita 3.600 agentes, radiopatrullas, red central de comunicaciones, seis cuarteles para estaciones y una plaza de armas para entrenamiento”, dijo el coronel Luis Alberto González, comandante de Policía Antioquia.

